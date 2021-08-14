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中美洲疫情未緩 7月邊界逮20萬無證移民 21年新高

編譯林育正／綜合13日電
大批來自中美洲的無證移民越過美墨邊界進入美國，其中有很多是帶著兒童的婦女。(Getty Images)
大批來自中美洲的無證移民越過美墨邊界進入美國，其中有很多是帶著兒童的婦女。(Getty Images)

根據海關與邊境保護局(U.S.Customs and Border Protection，CBP)最新資料顯示，邊境巡邏隊7月在南部邊界逮捕的移民人數多達20萬人，較6月增加12%，更是21年以來最忙碌的一個月。

過去在夏季由於邊界地區的炙熱，導致移民不願鋌而早險，但今年卻是反其道而行；在7月光是無人陪伴跨越邊界的兒童就有近1萬9000人，幾乎與今年3月寫下的紀錄持平。另外還有7萬6000人為攜家帶眷一家人跨越邊界，數量也較6月大增，數字也寫下第二高。

不過CBP的資料僅包含被逮捕的人數，若獨自行動無意尋求政治庇護，而是希望找工作的移民未被列入。

過去半年每個月跨越邊界的移民都接近或超過10萬人，為近代的新紀錄，也為移民系統帶來沉重負擔，也是拜登政府在政治上遭遇的最大挑戰之一。

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)稱7月的移民人數「前所未見」，他也提出多項措施，包括建立移民進入美國的合法途徑，改善保安，以及加強取締走私客。他說：「我們有計畫，也正在執行，但還需要時間。」

被逮捕的移民之中，有47%遵照僅及衛生政策立即遣送回墨西哥，但以家庭行動的移民，立刻遣送者僅有13%。

移民數量大增的原因包括拉丁美洲經濟因新冠肺炎疫情遭受重創，拜登政府對於移民較為友善等；最近CBP官員在內部會議中更提到，美國復甦的經濟與高疫苗接種率，將吸引更多移民非法入境，尋求近期全美缺工開出的職缺。

邊境巡邏隊副隊長歐提茲(Raul Ortiz)也表示：「在部分中美洲國家，新冠疫情的狀況沒有改善，可以開始看到許多家人決定將孩子往北送。」

梅奧卡斯就表示7月進入美國的移民中，有27%在過去一年至少嘗試了一次。甚至有官員表示，部分移民連續嘗試了六至七次。

移民 邊境 美國

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