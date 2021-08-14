過動症長大會自己好？ 調查：僅10%成年後痊癒

研究顯示，過動症兒童即使成年後仍受影響。圖為用來改善過動兒症狀的電玩遊戲。(美聯社)

在美國 ，注意力不足過動症(ADHD)算是兒童常見的疾病之一，雖然絕大多數患者ADHD的症狀會隨著年紀漸增而緩解，最新研究顯示，只有約10%有ADHD病史的成年人真正「痊癒」；兒童時期表現出ADHD症狀的人成年後，仍有約90%受影響，只是經歷過社會化，不太可能出現孩子般上竄下跳的行為，因此成人的ADHD症狀較難自外觀上確定。

華盛頓醫學院精神行為學助理教授瑪格麗特．斯柏萊(Margaret Sibley)表示：「約只有10%的患者在成年之後可以完全擺脫ADHD的影響，絕大多數仍有輕微的症狀表現。」

這份最新的研究報告使長期以來學界「ADHD好發於嬰幼兒」的主流見解遭到挑戰；事實上，ADHD早期的正式名稱為即為「嬰兒注意力不集中過動症」。

依目前的統計數據，3至17歲未成年人中約有9.6%有ADHD症狀，18至44歲的人口中則僅有4.4%；這份華盛頓醫學院的新發現或許使這份數據有重新評估的必要。

此外，斯柏萊指出，不同於傳統上學界只就ADHD的患者在青少年期及成年後各做一次調查研究，她這項研究是針對曾被診斷ADHD的患者進行兩年一次的追蹤，比傳統研究方法更能追蹤到潛在、不易發現的成年期症狀表現。

針對ADHD病程反覆的特性，斯柏萊表示，她的研究發現ADHD雖可控制，但也隨時可能捲土重來，因此即便患者已成年，醫師在治療時仍需防範長久未出現的症狀死灰復燃的可能。

而患者自己也可以做好防範措施，特別是在人生有重大變化的時候。斯柏萊說：「例如升上大學、轉職、升職等都算是人生重大改變，因為外在環境以及其對自己的要求，都不同於過去自己習慣的模式，如果做好心理準備仍無法調適，就應該盡速尋求專業協助。」