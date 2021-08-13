我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

基建案「綠能項目」若立法通過 比爾蓋茲願投資15億

編譯洪毅／綜合12日電
德州一座燃煤發電廠裝設捕碳設備，減少二氧化碳排放。(路透)
德州一座燃煤發電廠裝設捕碳設備，減少二氧化碳排放。(路透)

國會參院通過規模1.2兆元的基礎建設法案後，微軟(Microsoft)聯合創辦人蓋茲(Bill Gates)接受華爾街日報專訪表示，如果減少碳排放技術的研發成為正式法律文件後，他將投入15億元與政府合作。

參院10日通過的基建案中，應對氣候變遷預算超過1000億元，其中250億用於能源部主導的公私部門合作項目。

蓋茲接受專訪時說，他擁有的「突破能源」(Breakthrough Energy)管理的基金，可在三年內投資15億元，幫助減少溫室氣體排放的技術研發，例如零碳排飛行器，以及二氧化碳吸收技術等。

減排和捕碳是新興環保科技，圖為美國中西部乙醇廠計畫裝設捕碳設備。(美聯社)
減排和捕碳是新興環保科技，圖為美國中西部乙醇廠計畫裝設捕碳設備。(美聯社)

蓋茲表示，所有的改善溫室氣體排放的項目，都必須降低成本，並能夠擴展到非常巨大的規模；「除非政府有正確的政策，不然你永遠不可能去擴展他，而基礎建設法案就包括了正確的政策。」

基建案尚待國會眾院通過，拜登總統簽署後方能成為法律；蓋茲表示，如果基建案最終沒有成為法律，突破能源的大規模投資項目將轉向歐洲及亞洲地區。

基建案中應對氣候變遷的項目預算逾1000億元，包括改善國家供電網路，加強應對自然災害的建設，以及建立補貼項目，協助巴士、大卡車等轉向零碳排等；至於公私部門合作項目，則代表政府將在產業發展方針上，扮演一定的指導性角色。

從提出就一路障礙重重、直到參院通過為止的基建案中，公私部門合作項目並沒有成為議員激辯的話題，不過參議員貝拉索(John Barrasso)等人擔憂，此舉正為聯邦政府擴權打開大門。

公私部門在能源上的合作由來已久，可追溯到20世紀中葉的核電發展，但過去幾十年來，也不是所有的項目都能成功；至於當前的項目，在蓋茲之前，已得到幾個全國最大的汽車、公用事業及環保團體的支持。

參院 氣候變遷 預算

上一則

亞裔、西裔近十年大增 重塑美國人口結構

下一則

阿富汗危急 3000美軍馳援 助使館、僑民急撤離

延伸閱讀

1.2兆元基建參院過關 麥康諾歸功拜登協助

1.2兆元基建參院過關 麥康諾歸功拜登協助
比爾蓋茲後悔曾和淫魔艾普斯坦見面 稱是「巨大錯誤」

比爾蓋茲後悔曾和淫魔艾普斯坦見面 稱是「巨大錯誤」
離婚後首訪 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

離婚後首訪 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯
比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30
全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

2021-08-08 09:38
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
邁阿密市一診所舉辦活動，提供疫苗知識。(Getty Images)

舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點

2021-08-07 02:30

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題