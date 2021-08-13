基建案「綠能項目」若立法通過 比爾蓋茲願投資15億

德州一座燃煤發電廠裝設捕碳設備，減少二氧化碳排放。(路透)

國會參院 通過規模1.2兆元的基礎建設法案後，微軟(Microsoft)聯合創辦人蓋茲(Bill Gates)接受華爾街日報專訪表示，如果減少碳排放技術的研發成為正式法律文件後，他將投入15億元與政府合作。

參院10日通過的基建案中，應對氣候變遷 的預算 超過1000億元，其中250億用於能源部主導的公私部門合作項目。

蓋茲接受專訪時說，他擁有的「突破能源」(Breakthrough Energy)管理的基金，可在三年內投資15億元，幫助減少溫室氣體排放的技術研發，例如零碳排飛行器，以及二氧化碳吸收技術等。

減排和捕碳是新興環保科技，圖為美國中西部乙醇廠計畫裝設捕碳設備。(美聯社)

蓋茲表示，所有的改善溫室氣體排放的項目，都必須降低成本，並能夠擴展到非常巨大的規模；「除非政府有正確的政策，不然你永遠不可能去擴展他，而基礎建設法案就包括了正確的政策。」

基建案尚待國會眾院通過，拜登總統簽署後方能成為法律；蓋茲表示，如果基建案最終沒有成為法律，突破能源的大規模投資項目將轉向歐洲及亞洲地區。

基建案中應對氣候變遷的項目預算逾1000億元，包括改善國家供電網路，加強應對自然災害的建設，以及建立補貼項目，協助巴士、大卡車等轉向零碳排等；至於公私部門合作項目，則代表政府將在產業發展方針上，扮演一定的指導性角色。

從提出就一路障礙重重、直到參院通過為止的基建案中，公私部門合作項目並沒有成為議員激辯的話題，不過參議員貝拉索(John Barrasso)等人擔憂，此舉正為聯邦政府擴權打開大門。

公私部門在能源上的合作由來已久，可追溯到20世紀中葉的核電發展，但過去幾十年來，也不是所有的項目都能成功；至於當前的項目，在蓋茲之前，已得到幾個全國最大的汽車、公用事業及環保團體的支持。