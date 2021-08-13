氫能非零污染？康乃爾、史丹福研究：排放更多溫室氣體

近年來被視為乾淨能源之王的氫(Hydrogen)能源，生產過程絕非零污染，康乃爾大學和史丹福大學 研究人員說，連低污染都稱不上；他們在「能源科學與工程」期刊(Energy Science & Engineering journal)12日發表的論文中，對氫能大澆冷水。

期刊12日刊出的論文指出，目前多數業界使用的氫能源是從天然氣 萃取而來，萃取過程耗費大量能源，也排放出大量二氧化碳，還會釋出溫室氣體甲烷。

論文指出，天然瓦斯業者大肆宣揚，可產生零排放的「藍色」氫能源，但是氫燃料在整個供應鏈 中產生的廢氣，比燃燒天然瓦斯還多。

論文領銜作者、康乃爾大學生物化學暨生態系統研究人員郝瓦施(Robert W. Howarth)說，「稱氫能源為零排放的燃料完全錯誤。我們的研究發現，它連低排放燃料都算不上。」

他和史丹佛大學土木與環境工程教授暨大氣層/能源研究所所長傑可卜森(Mark Z. Jacobson)合作檢視氫能在溫室氣體排放整個循環過程中的角色，把天然氣轉為氫能時，油井和機器設備漏出的甲烷和氫能燃燒排放的二氧化碳列為計算的重點。

他們根據過去大量研究結論：挖掘天然氣時釋放出的甲烷數量遠大於一般人所知；假設3.5%甲烷在天然氣採擷場直接就釋出到大氣層。

接著他們計算捕捉二氧化碳所需的天然瓦斯量，加總起來，燃燒氫能取得熱能產生的溫室氣體，比純粹燃燒天然氣或煤炭取得同樣熱能所排放的溫室氣體多了20%。

就算效率高的天然氣採擷場只釋出1.54%甲烷，溫室氣體排放量也只降低少許，燃燒氫能排放的二氧化碳仍比純粹燃燒天然氣多。

這項研究發現可能改變氫能的「價值計算」；近幾年來，業界不斷鼓吹氫能是可靠的下一代燃料，汽車、住房、甚至發電廠都用得上。

歐美等地的業者以此為據，大量鋪設油管，因為這些可輸送天然氣的輸油管，有朝一日也可輸送更乾淨的天然氣和氫氣。

有些專家認為，氫氣終將在能源儲存和驅動長途卡車和飛機等交通工具等方面，扮演重要角色；但各界也越來越有共識，認為靠天然瓦斯提供氫能源的經濟規模越大，越可能對氣候造成傷害；這項研究替這個共識增添了一份證據。