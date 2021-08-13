我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

亞裔、西裔近十年大增 重塑美國人口結構

記者張聲肇、編譯周芳苑／綜合報導
2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為各族裔人士走在洛杉磯著名的威尼斯海灘大道。(歐新社)
2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為各族裔人士走在洛杉磯著名的威尼斯海灘大道。(歐新社)

聯邦人口普查局12日公布的最新普查報告指出，美國亞裔、西語裔人口比十年前分別增加35%、23%，非裔和白人各減少5.6%和2.6%，多族裔人口也見上升，顯示美國人口結構日漸多元；而亞裔人口為全州最多的的夏威夷，種族多元化居全美之冠，其次是加州和內華達州。

調查結果顯示，全美人口57.8%是白人、18.7%是西語裔或拉丁裔、12.1%是黑人或非裔、5.9%是亞裔。

2000年普查時，69%美國人稱自己為非西裔白人，2020年這個比率降到約58%；非白人未成年兒童更占全國未成年兒童的47%，比2010年增加12%。

2020年普查首度調查了各郡人口的族裔背景、總數等，結果發現52%郡級行政區人口減少。通常，大郡人口增加，小郡人口減少。

2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為紐約時報廣...
2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為紐約時報廣場上的各族裔人士。(歐新社)

鳳凰城人口 擠進全美前五

美國前五大都市是紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓和鳳凰城，鳳凰城這十年來人口成長9.4%，是前20大都市增速最快的都市，把費城擠到第六名。

退休人士趨之若鶩的佛州村莊區(The Villages)是全國人口成長最快的都會區；北達科達州的麥肯錫郡(McKenzie County)則是成長最快的郡，人口比十年前增加一倍有餘。

這十年全美人口成長僅7.4%，是百年來增速最慢的10年，移民增速趨緩和出生率降低是兩大原因。

普查結果顯示，夏威夷多樣化指數達76%，居全美之冠；其次是加州69.7%、內華達州68.8%。

夏威夷居民大部分是亞裔，占36.5%，其次是白人21.6%，夏威夷原住民和其他太平洋地區族裔10.2%、西語裔或拉丁裔9.5%；超過20%聲稱屬於至少兩個種族。

加州大部分是西語裔或拉丁裔，占39.4%，其次是白人34.7%，亞裔15.1%。

內華達州白人比率最高，占45.9%，其次是西語裔或拉丁裔28.7%，黑人或非裔9.4%、亞裔8.6%。

馬里蘭州多樣性指數增幅最大，族裔多樣化指數從2010年60.7%升到2020年67.3%。

亞裔 美國 夏威夷

上一則

南部吃緊 密西西比醫療系統瀕臨崩潰

下一則

基建案「綠能項目」若立法通過 比爾蓋茲願投資15億

延伸閱讀

彭博：香港國安法上路後 過去一年「近9萬人搬離」

彭博：香港國安法上路後 過去一年「近9萬人搬離」
臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月

臉書美國辦公室重啟計畫 延至明年1月
加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用

加州準備好疫苗接種證明大勢所趨 可上網登記備用
人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

2021-08-06 02:30
全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

2021-08-08 09:38
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
邁阿密市一診所舉辦活動，提供疫苗知識。(Getty Images)

舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點

2021-08-07 02:30

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題