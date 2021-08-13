亞裔、西裔近十年大增 重塑美國人口結構

2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為各族裔人士走在洛杉磯著名的威尼斯海灘大道。(歐新社)

聯邦人口普查局12日公布的最新普查報告指出，美國亞裔 、西語裔人口比十年前分別增加35%、23%，非裔和白人各減少5.6%和2.6%，多族裔人口也見上升，顯示美國人口結構日漸多元；而亞裔人口為全州最多的的夏威夷 ，種族多元化居全美之冠，其次是加州和內華達州。

調查結果顯示，全美人口57.8%是白人、18.7%是西語裔或拉丁裔、12.1%是黑人或非裔、5.9%是亞裔。

2000年普查時，69%美國人稱自己為非西裔白人，2020年這個比率降到約58%；非白人未成年兒童更占全國未成年兒童的47%，比2010年增加12%。

2020年普查首度調查了各郡人口的族裔背景、總數等，結果發現52%郡級行政區人口減少。通常，大郡人口增加，小郡人口減少。

2020年人口普查結果，西語裔與亞裔人口增加，已重塑美國人口結構。圖為紐約時報廣場上的各族裔人士。(歐新社)

鳳凰城人口 擠進全美前五

美國前五大都市是紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓和鳳凰城，鳳凰城這十年來人口成長9.4%，是前20大都市增速最快的都市，把費城擠到第六名。

退休人士趨之若鶩的佛州村莊區(The Villages)是全國人口成長最快的都會區；北達科達州的麥肯錫郡(McKenzie County)則是成長最快的郡，人口比十年前增加一倍有餘。

這十年全美人口成長僅7.4%，是百年來增速最慢的10年，移民增速趨緩和出生率降低是兩大原因。

普查結果顯示，夏威夷多樣化指數達76%，居全美之冠；其次是加州69.7%、內華達州68.8%。

夏威夷居民大部分是亞裔，占36.5%，其次是白人21.6%，夏威夷原住民和其他太平洋地區族裔10.2%、西語裔或拉丁裔9.5%；超過20%聲稱屬於至少兩個種族。

加州大部分是西語裔或拉丁裔，占39.4%，其次是白人34.7%，亞裔15.1%。

內華達州白人比率最高，占45.9%，其次是西語裔或拉丁裔28.7%，黑人或非裔9.4%、亞裔8.6%。

馬里蘭州多樣性指數增幅最大，族裔多樣化指數從2010年60.7%升到2020年67.3%。