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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

疫情以來 全美已發生9千起歧視亞裔事件

編譯林育正／綜合12日電
疫情爆發以來，全美各地頻傳仇恨亞裔事件。圖為芝加哥的反仇恨亞裔示威活動上，亞裔訴求「停止仇恨亞裔」「保護亞裔生命」。(美聯社)
疫情爆發以來，全美各地頻傳仇恨亞裔事件。圖為芝加哥的反仇恨亞裔示威活動上，亞裔訴求「停止仇恨亞裔」「保護亞裔生命」。(美聯社)

根據全國性組織「停止反亞裔仇恨」(Stop AAPI Hate)組織統計，去年3月至今年6月，全美一共出現9081件從言語挑釁到人身攻擊的歧視亞裔案；在9081起事件中，4548件發生在去年，今年前半年已有4533件，因此預計全年總數勢將超過去年。

國會議員、維權人士和社區團體皆譴責攻擊行為，除了公開集會，更有無數的社群網站活動，教導民眾碰上攻擊該如何處置；今年5月，拜登總統更簽署「新冠仇恨犯罪法」，加速司法部檢視反亞裔仇恨犯罪，並提供聯邦資金補助。

不敢出門 亞裔食物不足比例是白人2倍

停止反亞裔仇恨共同創辦人庫卡尼(Manjusha Kulkarni)表示，仇恨犯罪的增加，到受害者更勇於報案，使案件次數增加；過去幾個月經濟逐漸重啟，民眾有更多機會互動，也增加了攻擊的機會。特別是在3月亞特蘭大按摩院屠殺事件後，通報數更直線上升。

不過通報中，言語騷擾和刻意迴避亞裔人士占最大宗，但並不符合違法仇恨犯罪；排在第三名的是人身攻擊，從去年的10.8%上升到今年的16.6%。63%的事件由女性通報，其中31%發生在街道上，30%則是在商家。

根據人口普查局本月發布的調查，亞裔家庭承認食物不足的比例，是白人家庭的兩倍。但食物不足的原因並非經濟或交通問題，而是害怕遭受攻擊。

亞裔 仇恨犯罪 社群網站

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