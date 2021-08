神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆,當地居民上前打量神學士戰士。(Getty Images)

拜登 總統年初宣布從阿富汗 展開最後階段撤軍時,是盤算阿富汗政府軍能夠保衛重要城市,並與神學士處於對峙狀態,同時估計神學士最快也要到今秋才會發動攻擊省會大城市的攻勢。

然而實際情況是這些盤算全部落空,說明了拜登政府的誤判;除了神學士攻城掠地勢如破竹外,政府軍的迅

速潰敗也讓人始料不及,美國 的盟友更感到震驚及沮喪,尤其那些派兵參與美國為首聯軍的國家。

對在9月1日前撤出所有美軍部隊的計畫,拜登重申不感後悔;然而一些盟友、外交政策專家及拜登政策的批評者擔心,

美軍撤離阿富汗後,神學士在阿國攻城掠地,政府軍節節敗退。圖為神學士攻下法拉省省會法拉市後,在市區巡邏。(美聯社)

阿富汗的混亂局勢,除了打開大門讓極端組織再次蓬勃發展外,也提供了機會給中國及俄羅斯在地區內擴大影響力。

拜登曾表示,美國已在阿富汗20年,花的錢已夠多了,現在的優先事項是回到國內建設及集中力量應對中國及俄羅斯。

然而保衛軍事政治力量民主中心(Foundation for Defense of Democracies Center on Military and Political Power)的高級主任,也是阿富汗戰爭退伍軍人的鮑曼(Bradley Bowman)認為,拜登為了從阿富汗泥沼中脫身,完全不理會對盟友所造成的深遠影響。

鮑曼說,從波斯灣戰爭到阿富汗戰爭,美國都是以反恐為藉口領導盟國組成聯軍,但最終都是無結果下撤軍。他說,現在中俄可以宣稱,華盛頓是一個不可靠的伙伴,(為了自己利益)遲早會拋棄朋友。

阿富汗政府軍的迅速崩潰,已引發盟國對美國承諾的擔憂,對撤軍方式,歐洲盟友尤其持批評態度。他們擔心美國說走便走,其後果是恐怖主義興起、民主及婦女權利受打擊,西方在世界範圍內的影響力受到侵蝕。

中東盟友包括沙烏地阿拉伯及以色列,它們原依賴美國支持對抗伊朗,現在也失去了這個靠山。