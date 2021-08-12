神學士攻陷2/3阿富汗 美想約制難如願

阿富汗政府軍關閉查曼關口，大批準備到巴基斯坦進行邊境貿易的民眾無法通行。（美聯社）

阿富汗 官員11日說，民兵組織神學士(Taliban)又占領三個省會，如今阿富汗三分之二國土已在其掌控之下；拜登 總統希望神學士受到國際壓力的約制，恐難如願。

美國阿富汗和解問題特別代表哈里札德飛到卡達，面告神學士官員美國的立場。圖為阿富汗政府代表阿布都拉（中）抵達會場。（美聯社）

拜登10日還在呼籲阿富汗人「為自己而戰，為自己的國家而戰」，看來能夠約制神學士政權不犯下「滔天大罪」的唯一方法，就是提高國際壓力。

拜登政府寄望這個伊斯蘭教基本教義派政權會想贏得國際尊敬，以便取得外國援助，特別是金援，讓它可以穩定執政。

有些神學士民兵指揮官有在約束部下，不得侵犯新佔領區人民的權利；但人權團體指出，有些神學士武裝部隊已犯下2001年以前的神學士同樣殘暴的罪行。

美國 如今卻只能寄望國際壓力會約束神學士部隊的行為。美國阿富汗和解問題特別代表哈里札德(Zalmay Khalilzad)本周特別飛到卡達，面告神學士官員美國的立場；根據美國之音報導，哈里札德正告神學士政權，如果它憑武力占領整個阿富汗，這樣的阿富汗，將成為「國際孤兒」。

不管神學士聽不聽得進去美國的警告，拜登無意放緩撤軍步調，更不想逆轉撤軍決策。

美國現在執行的是2020年川普和神學士簽的約，今年8月31日終止20年來在阿富汗用兵的任務。美國2001年10月入侵阿富汗，目的是擊垮發動911恐怖攻擊的凱達組織；當時的神學士政府拒絕交出恐攻頭號要犯賓拉丹，美國在盟國協助下，把它推翻，建立親美政府。

那個神學士政府，世界上只有巴基斯坦、沙烏地和阿拉伯聯合大公國三國承認；神學士政府實施最嚴苛的伊斯蘭律法，唱歌、看電視等娛樂都禁，還在首都喀布爾的最大體育場公開實施吊刑。

當時的神學士首領歐瑪爾(Mullah Mohammed Omar)在九一一之前，曾禁止人民種植鴉片，向國際示好，看看能否讓國際社會放鬆對阿富汗的經濟制裁。國際制裁讓阿富汗財政經濟深受打擊。

國際危機集團資深分析家瓦特金斯(Andrew Watkins)說，早幾年，美國和神學士談國際援助重建經費，可能還有點道理，如今美國自己撤軍，它又靠自己的力量佔領全國大部分土地，靠徵收進口關稅和某國援助，「國際」制裁對它的威脅已經無足輕重。

神學士官員也向俄國、中亞國家和中國等鄰國示好，表示願意做好鄰居，希望維持區域貿易，穩住經濟命脈。