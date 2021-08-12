美評估 神學士恐90天內占喀布爾 政府軍沒人願作戰

自美國從阿富汗撤軍後，神學士攻勢勢如破竹，政府軍節節敗退，全國領土三分之二落入神學士手中。(Getty Images)

美國 5月開始展開最後階段撤軍後，阿富汗 局勢解轉直下，政府軍節節敗退，6月時才臨危受命出任陸軍參謀長的艾哈邁德扎伊中將(Wali Mohammad Ahmadzai)11日被總統甘尼(Ashraf Ghani)解職，由國民軍特種作戰司令部司令阿里扎伊少將(Haibatullah Alizai)接任。

甘尼除了撤換軍方最高領導外，更飛往遭圍困的重鎮大都會 馬薩里沙利夫(Mazar-I-Sharif)督師，試圖阻止神學士的快速攻勢。

阿富汗政府軍在赫拉特省與神學士對峙。(歐新社)

馬薩里沙利夫是阿富汗北部唯一仍由政府控制地區，若被攻下，首都喀布爾岌岌可危。一直與神學士開戰爭地盤的北方聯盟主要軍閥杜斯坦(Marshal Abdul Rashid Dostum)已與甘尼會合，聲稱會奪回被神學士攻陷地區。

阿富汗政府軍轟炸神學士的據點。(路透)

神學士與政府軍在賈茲詹省會希比爾甘市交戰。(新華社)

另方面，已占領九個省會城市及大部分農村地區的神學士繼續推進攻勢，開始進軍南部大城坎達哈(Kandahar)及東部城市加茲尼(Ghazni)。

目前政府軍士氣渙散，很多是不戰而降，北部昆都茲省(Kunduz)軍事基地有數百名政府軍11日向神學士投降，交出很多重要裝備、武器，其中大部分是原屬美軍的。

這是政府軍迄今最大規模的投降，一名軍官表示，神學士就在門口，但沒有人願意作戰；有政府軍士兵向他說：「別人不打，我為什麼要打？」可見他們士氣之低。

昆都茲省議員阿勒米(Zargul Alemi)說，在大規模投降前幾天，當地長老曾到過基地向指揮官勸降，又說神學士承諾不會傷害他們；部分指揮官接受協議帶同部分士兵投降，拒降者則撤退到附近山區。

阿富汗首都喀布爾南部一家醫院裡受傷的平民。(美聯社)

他估計，基地內有2000名政府軍士兵，主要負責北部地區安全，但神學士現已牢牢控制北部地區。

自美國宣布最後階段撤軍後，神學士的攻勢由農村地區轉移到城市中心，且勢如破竹，目前政府控制的範圍急劇縮小，不到全國領土的三分之一。美國繼續空襲支持阿富汗軍隊，但美國有情報評估，神學士有可能在90天攻占喀布爾。

對於外界質疑美軍為阿富汗政府軍經營20年，但卻一夜之間敗亡，認為是美國做得不夠。對此五角大廈發言人柯比(John Kirby)並不同意，強調只是戰場上及政府領導能力不足。