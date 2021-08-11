臉書：俄公司聘請數百網紅 抹黑輝瑞、AZ疫苗

臉書以俄羅斯廣告公司付錢給網紅，讓他們抹黑輝瑞、AZ疫苗為由，查禁了數百個帳號。圖為示威者今年7月28日前往臉書總部外，抗議散播有關疫苗 的虛假信息。(路透)

最大社群網站臉書 10日宣布，一個由俄羅斯營運的神秘廣告公司Fazze使用假帳號組成網絡，另付費找尋數百網紅，在網上抹黑輝瑞、AZ兩款疫苗 ，為此臉書已移除數百個用戶帳號；臉書及其子平台Instagram幾個月來變成疫苗不實訊息的大本營，白宮 一直與臉書商討此事，但對成果很失望，讓拜登總統對臉書怒火大增。

臉書表示，共65個臉書帳號、243個Instagram帳號串成網絡，可追溯與Fazze有關；該假帳號網絡散播誤導人的消息，指稱輝瑞、AZ兩款疫苗不安全；其中竟有一說，指AZ疫苗會把人類變成黑猩猩；這個網絡專找印度、拉丁美洲及美國的臉書用戶散播謠言，目前那些帳號均遭臉書公司移除。

俄國一直積極行銷其史普尼克五號(Sputnik V)新冠疫苗，某些分析師認為俄國想藉疫苗來取得地緣政治分數；Fazze公司是代身分不詳客戶操作攻勢，抹黑兩款歐美疫苗，但臉書高層並未揣測抹黑攻勢的可能動機。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，Fazze公司還找幾個國家的社媒網紅，提議付錢給他們，重貼抹黑兩款疫苗的內容，但德、法兩國網紅反彈，踢爆Fazze公司的行為，其陰謀招致反效果。

臉書移除那些假帳號以外，另禁止Fazze使用公司所轄的社群平台；目前Fazze對外界詢問並無回應。

臉書假消息多 白宮不滿

很多美國人都援引臉書上讀到的不實文章，而拒絕接種新冠疫苗；文章所提理論有疫苗導致不孕、流產及自閉症；為此白宮官員曾接洽臉書，敦促其阻擋不實訊息的傳播；目前新冠病毒Delta變種病毒導致疫情復熾，拜登譴責臉書「在殺人」。

臉書強烈反擊白宮的批評，指政府未能達成疫苗接種目標，所以找該公司當代罪羔羊。

白宮與臉書高層交涉數個月，就對抗不實訊息的散播，火氣愈來愈大，拜登的責備象徵白宮的不悅來到最高峰；白宮與臉書的談判雖還在進行，但拜登對抗疫情的行動受挫，兩造關係本就亂糟糟，目前更棘手。