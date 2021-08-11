不滿被指作票 投票公司告挺川媒體、企業家 求償16億

投票機公司Dominion控告兩家挺川媒體和Overstock公司的執行長伯恩誹謗，宣揚總統大選作弊的說法，求償16億元。(美聯社)

多明尼恩投票 系統公司(Dominion Voting Systems)10日提告兩家挺川媒體和一名挺川普 企業家誹謗，求償16億元，理由是被告不斷聲稱原告的投票機系統幫忙作弊。

多明尼恩在訴狀中說，Newsmax和OAN新聞網顛倒黑白，自創「另類現實」，指上為下，稱豬都會飛，多明尼恩選票作弊，從事「巨大騙局」，偷走唐納德‧川普的總統大位。

多明尼恩公司說，這兩家媒體對它「製造、支持、重複並廣播一系列可證明為假卻極度傷害的謊言」；一個美國新聞網的動機是要和頭號保守媒體福斯新聞台競爭，追求利潤和觀眾。

第三名被告是Overstock公司的執行長伯恩(Patrick Byrne)；多明尼恩說伯恩等人宣揚前述謊言，兩個被告媒體卻樂得大幅報導這些謊言。

訴狀稱；「伯恩迄今仍堅持他製造、基本上不可能、有利可圖和可以證實的謊言。」

訴狀引述三名被告數十則報導與發言，內容就是不斷重複陰謀論，還說他們的說法都有「證據」可以支持。

Newsmax發言人說，該公司2020年總統選舉報導，不過引述知名公眾人物的說法，包括川普總統、川普顧問和國會議員，多明尼恩的法律行動分明顯示，它想壓抑這類報導，破壞新聞自由。

去年，一名多明尼恩公司的員工對Newsmax提告，Newsmax撤銷部分2020選舉報導，雙方達成和解。其中一則報導稱，多明尼恩公司陰謀作弊，幫拜登 勝選。Newsmax發出更正新聞，說「沒有證據」可證明這則報導內容正確。