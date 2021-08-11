翻修白宮花園挨批「摧毀歷史」 梅蘭妮亞反嗆無知
國家廣播公司新聞網總統史學者貝許拉斯(Michael Beschloss)指責白宮玫瑰花園一年前在前第一夫人梅蘭妮亞主持下進行翻修，結果很醜，梅蘭妮亞則發推特貼文反擊貝許拉斯所言不實、無知又卑鄙，玫瑰花園目前「花兒盛開又健壯」。
國會山莊報(The Hill)報導，梅蘭妮亞辦公室8日發文指責許拉斯貼出的照片，內容是玫瑰花園翻修後的初期階段，足證貝許拉斯之無知；玫瑰花園目前花朵盛開，健壯又漂亮，因此貝許拉斯發布的是不實消息，無恥得很，不該再被視為歷史專家。
貝許拉斯先發推特貼文，指去年8月整修峻工後的玫瑰花園「五臟六腑都被掏空」、「結局悲慘，白宮幾十年的歷史積累，被搞得不見啦」。
川普時代的白宮去年8月曾對外公布由時任第一夫人主持翻新的玫瑰花園光景；梅蘭妮亞辦公室表示，她打算讓玫瑰花園區更肖似甘迺迪時代，1962年由園藝師瑞秋‧梅隆(Rachel Lambert Mellon)主持的最初布局。
梅蘭妮亞更動後的玫瑰花園招致很多人批評，指責有歷史的玫瑰花園新模樣很難看。
一份經8萬多人簽名連署的請願書今年4月提出，懇請現任第一夫人吉兒‧拜登及第二先生任德龍(Douglas Emhoff)扭轉梅蘭妮亞的翻新改變；請願書指出，川普政府翻修後的玫瑰花園把甘迺迪的遺留「扒個精光」；吉兒及任德龍還未回應那份請願書。
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