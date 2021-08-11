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川普姪女：川普想學墨索里尼 疫後亮相「其實超怕」

記者顏伶如／綜合報導
感染新冠肺炎的前總統川普去年10月6月出院回到白宮後，在陽台摘下口罩讓媒體拍照。(歐新社)
感染新冠肺炎的前總統川普去年10月6月出院回到白宮後，在陽台摘下口罩讓媒體拍照。(歐新社)

前總統川普的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)在即將出版的爆料新書「清算」(The Reckoning)中披露，川普去年10月感染新冠病毒住院，回到白宮後在陽台摘下口罩接受媒體拍照時，其實內心充滿恐懼，為了掩飾害怕而努力模仿義大利獨裁統治者墨索里尼(Benito Mussolini)，企圖展現無堅不摧的強者形象。

根據英國衛報(The Guardian)取得的新書節錄，職業為臨床心理學家的瑪麗‧川普在書中寫道，川普出院後在白宮陽台亮相的那一刻，其實內心非常害怕。她寫道，川普臉上出現的痛苦表情，跟她印象中祖母曾有過的神情，一模一樣。

書中寫道：「他努力模仿墨索里尼，把口罩摘下，想要展現無堅不摧的男子氣概。」

瑪麗‧川普形容，當時川普緊咬著牙齒，下顎突出，「就像我祖母每次忍著一肚子氣的表情一樣，或者當她刻意壓抑痛苦的時候」。她寫道，從川普當時的面部表情，就看到了祖母忍受痛苦時的模樣。

川普去年接受Axios新聞網站專訪，被問到每天都有逾千人感染新冠病毒死亡做何感想，川普回答：「就是這樣，不然要怎樣？」(It is what it is)

前總統川普的姪女瑪麗‧川普即將出版的爆料新書「清算」(The Reckoning...
前總統川普的姪女瑪麗‧川普即將出版的爆料新書「清算」(The Reckoning)。(取自AMAZON.COM網站)

商業內幕(Business Insider)網站報導，根據瑪麗‧川普新書節錄，「就是這樣，不然要怎樣」這句話在川普家族之間頗為常見，「每當我的祖父、姑姑或叔叔講到這句話時，都是以一種殘酷冷漠的態度，回應別人處於水深火熱的痛苦處境」。

她寫道，父親過世之後，她認為家人並未根據父親遺願料理後事，忍不住開口詢問，當時川普就曾說出這句話。

瑪麗‧川普是川普已故哥哥小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)的女兒。小佛瑞德‧川普於1981年過世時，瑪麗‧川普才16歲。

瑪麗‧川普書中寫道，當年在祖父母位於紐約皇后區的老家，當面詢問叔叔川普為何祖父堅持把父親骨灰埋在家族墓園，而未根據父親遺願灑在紐約蒙托克(Montauk)海岸，川普回答：「就是這樣，不然要怎樣？親愛的。」

2020年，瑪麗‧川普回憶錄「坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)即將出版之前，川普曾透過律師向法院申請禁制令，指瑪麗‧川普違反家族成員保密協議。

瑪麗‧川普的回憶錄後來一發行就熱賣。出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)表示，瑪麗‧川普新書上市第一天就在美國國內狂賣95萬本，榮登亞馬遜(Amazon)百大暢銷書排行榜榜首。她在書中披露川普高中時期花錢聘請槍手冒名代考SAT等。

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