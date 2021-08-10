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聯合國發紅色警報…地球暖化比預期快 10年升1.5℃

編譯李京倫、陳韋廷╱綜合報導
全球暖化正造成北極圈冰層融化速度加快，圖為2018年6月漂浮在格陵蘭島塔斯拉克鎮附近峽灣內的一座冰山。(路透)
全球暖化正造成北極圈冰層融化速度加快，圖為2018年6月漂浮在格陵蘭島塔斯拉克鎮附近峽灣內的一座冰山。(路透)

聯合國氣候變遷小組(IPCC)9日發表綜合評估報告指出，地球暖化速度比科學家先前觀察到的還要快，全球均溫很可能在大約十年內就升高攝氏1.5度，突破巴黎協定的升溫幅度限制。拜登總統在報告公布後敦促各國加快減少碳排放，他說：「跡象已顯而易見，我們不能再等。」

這是IPCC迄今發表的最全面和措辭最強烈的氣候變遷評估報告，表明全球暖化是人類活動排放二氧化碳和甲烷等溫室氣體造成，且熱浪、洪水等氣候災難發生頻率和強度都因此上升。聯合國秘書長古特瑞斯說，這分報告是「人類的緊急警報」，化石燃料正在摧毀地球。

希臘第二大島艾維亞島8日遭野火進逼，居民試圖協助滅火並向旁人求助。聯合國9日發表...
希臘第二大島艾維亞島8日遭野火進逼，居民試圖協助滅火並向旁人求助。聯合國9日發表報告指出，全球暖化讓野火更頻繁、災情更嚴重。(Getty Images)

報告作者之一、美國國家大氣研究中心資深氣候科學家琳達．梅恩斯說：「情況一定會變得更糟，屆時沒有任何地方是安全的，無處可逃，無處可躲。」

報告指出，氣候變遷「確實存在」，而且明顯是人為造成。報告依據人類努力減碳的程度，模擬出五種可能性，結果顯示，不論哪一種可能性，全球均溫都會在2030年代升高超過攝氏1.5度，比IPCC三年前推估的早十年。

在其中三種可能性裡，全球均溫將升高超過攝氏2度，熱浪、乾旱及致災性降雨將更為嚴重。

全球在2015年巴黎協定中約定，在本世紀結束前，將19世紀末以來全球均溫升幅控制在攝氏2度以下，1.5度為目標。目前全球均溫已升高近攝氏1.1度。

這分由234位科學家撰寫的3000多頁報告指出，暖化已加速海平面上升、冰層融解和極端天氣出現，這種趨勢會惡化，例如熱浪原本每50年才發生一次，現在變成每十年發生一次，如果全球再升溫攝氏1度，熱浪將會每七年發生兩次。

不用 氣候變遷加劇 地球快熱壞 製表／羅方妤
不用 氣候變遷加劇 地球快熱壞 製表／羅方妤

梅恩斯說，隨著地球暖化，人類面臨的將不只是極端天氣，而是多種氣候災難同時發生，例如在美西，熱浪、乾旱與野火一起發生。

報告指出，氣候變遷造成的一些損害，如海冰融化、海平面上升和海水因為含氧量變少而酸化等，「幾百年到幾千年都無法復原」。

根據IPCC最樂觀的預測，2050年前北極海的海冰將完全消失至少一次。當地是全球暖化速度最快地區，比全球平均至少快上一倍。雖然北極海的海平面高度全年不盡相同，但夏季平均低點自1970年代以來一路走降，目前處於1000年來最低水位。

海平面將持續上升數百年或數千年，即便全球最多升溫攝氏1.5度，仍將上升約兩到三公尺，甚至更高。隨著上升速度加快，百年一遇的沿海洪水在2100年前恐每年發生一次。若暖化失控，2300年前更可能升逾15公尺。

報告作者之一、美國羅格斯大學研究人員柯普說，本世紀中，全球海平面「一定會」上升15到30公分。

報告作者之一、智利氣候與韌性研究中心主任柯拉達說，就算全球盡最大努力減碳，全球均溫仍會在十年內升高超過攝氏1.5度，超標一些而後降回來。

暖化 熱浪 氣候變遷

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