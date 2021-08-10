回應聯合國氣候報告 英相強生：讓燃煤走入歷史

英國首相強生5日在蘇格蘭亞伯丁的離岸風力發電廠視察。(路透)

聯合國指派的「政府間氣候變遷 問題小組」(IPCC)9日公布2014年以來關於氣候變遷的首份重大科學評估報告，指全球氣溫上升的速度超乎預期，未來恐怕有更多極端氣候或災難的發生；各國領袖紛紛呼籲全球應正視氣候變遷的嚴重性、採取積極行動、降低石化燃料的使用。英國 首相強生(Boris Johnson)並指出，往後10年將會是「拯救地球未來的關鍵時刻」。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也為石化產業敲響一記警鐘，他說：「對人類來說這份報告已經是紅色警戒，石化燃燒和雨林砍伐都使溫室氣體的排放正劇烈威脅地球的生存，也讓數億人口置於險境。」

美國氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)也表示：「氣候變遷帶來的危機包括極度高溫、野火、暴雨和洪水 ，這些情況只會繼續惡化，而我們必須為下個世代選擇另一條路。地球需要的是我們實際行動，所有的主要經濟體必須承諾，未來會更積極對抗氣候變遷。」

英國首相強生也指該報告「發人深省」，並稱往後10年將會是「拯救地球未來的關鍵時刻」，他說：「我們知道，限制溫室氣體排放必須讓煤炭的使用走入歷史，改使用乾淨能源。」

強生也透露，英國是20國集團(G20)所有國家中，在過去20年內減碳速度最快的，他說：「我們必須保護大自然，並且為前線國家提供更多資金、對抗氣候變遷。」

上個月才被洪水侵襲的德國也藉此將這場天災的矛頭指向氣候變遷，德國環境部長舒爾茲(Svenja Schulze)說：「這項報告很明顯地指出人為氣候變遷與極端天氣之間的關聯，大量降雨造成洪水的情形愈來愈嚴重，如同我們剛經歷過的；還有熱浪來襲、雨林野火，最近幾年發生的頻率也都在增加。」

瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)也表示：「該報告並不讓人意外，我們目前正處於緊急狀態。但我們仍有機會避免最糟的情況發生，我們不能繼續忽視危機的存在。」

另一名24歲的烏干達環保倡議運動家凡妮莎·納卡特(Vanessa Nakate)說：「對照全球溫室氣體的歷史排放量來看，非洲只占3%，因此我們需要大排放國來承擔責任。」