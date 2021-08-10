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中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

極端氣候釀「水深火熱」 富國也難逃

編譯盧炯燊／綜合9日電
今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為英國止月的洪水。(Getty Images)
今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為英國止月的洪水。(Getty Images)

今年夏天經歷「水深火熱」的極端天氣，專家們注意到了一些跟過往不同之處，不但受氣候變化的衝擊加大，而且過去沒受全球變暖影響的地方，現在也不能倖免。

以前受氣候變化衝擊最大的一些貧窮落後國家，但美國、加拿大、德國及比利時等富裕國家，已加入受極端天氣影響的行列。

比利時天主教魯汶大學(Catholic University of Louvain)國際災害數據庫創始人薩皮爾(Debby Guha-Sapir)指出，這不僅是窮國問題，很明顯也是一個富國問題，富人們正遭到重創。

今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為希臘奧林匹亞鎮大火過後的斷垣殘壁。(...
今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為希臘奧林匹亞鎮大火過後的斷垣殘壁。(美聯社)

在亞洲，中國夏季是洪水肆虐的季節，而河南省鄭州遭到淹沒；歐洲的德國及比利時，過去沒有給洪水淹浸的地區，今年遭淹死的達數百人。

北美洲西北部的加拿大及美國，則出現可怕的高溫，達華氏逾百度；伴隨而至的是野火，現在南歐正在經歷前所未有的高溫和火災。

洛杉磯加州大學氣候及火災專家威廉姆斯(Park Williams)指出，野火季節才剛剛開始，但今年是北美西北部自1580年以來最乾燥的，只要有輕微火種就會著火。

今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為洪災正在在印度肆虐。(Getty I...
今年夏天全球「水深火熱」的極端天氣不斷。圖為洪災正在在印度肆虐。(Getty Images)

保險巨頭「慕尼黑再保險公司」(Munich Re)表示，今年迄今，富裕國家受災最嚴重的是經濟上的損失。雖然有數百人在太平洋西北地區的熱浪中喪命，但在貧困國家及地區，這個數字會更高，它們準備不足，民眾無法使用空調，也沒法離開生活的地區，因此危害更大。

東非附近的島國馬達加斯加，正處於連續乾旱之中，聯合國警告，這個島國有40萬人因為乾旱而挨餓。

去年，人口稀少的西伯利亞出現破紀錄高溫，但今年6月底則在俄勒岡州波特蘭及加拿大卑詩省出現創紀錄高溫度，許多人在熱浪下猝死。

波特蘭日前連續出現危險高溫，這場危機給通常氣候溫和的太平洋西北地區敲響了警鐘，讓他們了解氣候變化的前景，也是對該地區準備不足的嚴峻教訓。

科學家指出，近十年北半球夏季的酷熱非常明顯，除了洪水及野火外，熱浪是未來需要準備應對的主要風險。

高溫 洪水 加拿大

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