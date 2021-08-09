我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

狂風暴雨還下冰雹 內州奧馬哈淹大水

編譯柯立偉／綜合8日電
內布拉斯加州奧馬哈7日晚間遭逢劇烈天氣變化，豪雨成災，陸續傳出人員受困的消息。圖為一位受困女子致電求救。(截圖自ketv.com電視畫面)
內布拉斯加州奧馬哈7日晚間遭逢劇烈天氣變化，豪雨成災，陸續傳出人員受困的消息。圖為一位受困女子致電求救。(截圖自ketv.com電視畫面)

美西地區目前祝融肆虐，中部地區則豪雨成災。內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)7日晚間遭逢劇烈天氣變化，暴雨、狂風與冰雹接踵而至，氣象單位針對奧馬哈市中心地區發出山洪示警，不只市中心多處積水，還陸續傳出人員受困的消息。

根據國家氣象局的紀錄，奧馬哈7日晚間9時17分開始降雨，只花約15分鐘就在米拉德(Millard)地區累積超過5吋的降雨量，而旁邊愛阿華州的康瑟爾崖(Council Bluffs)道路積水也深達4呎。同時奧馬哈南部的奧夫特空軍基地(Offutt Air Force Base)也因豪雨嚴重積水而封閉道路。

同樣受到豪雨而積水的地區，包含克雷頓大學(Creighton University)附近的州際480號公路，及舊市場(Old Market)的街道。執法部門在市區主要道路開始積水時，就預先關閉州際480號公路避免人車進入發生意外，因此高速公路上沒有傳出傷亡報告。

此外，7日晚間10時左右，受豪雨影響多處電力中斷。道格拉斯郡(Douglas)、薩皮郡(Sarpy)、桑德斯郡(Saunders)等地共有1萬5000戶電力供應受影響，波塔瓦塔米郡(Pottawattamie)及米爾斯郡(Mills)則有1400戶停電。不過在中部能源公司緊急搶修下，8日上午絕大多數地區已恢復供電，仍受影響的用戶只有約2000戶。

由於豪雨又急又猛，路上行駛汽車的能見度幾乎為零，再加上大量降雨宣洩不及，使市中心的每條主要幹道都成為河流。根據當地救援紀錄，7日晚間10時左右在11街共進行了至少六次救援任務，都是駕駛駛入積水路段致車輛滅頂，救難人員必須乘座汽艇才能挺進事發現場。

7日晚間11時過後，風暴逐漸趨緩，奧馬哈的積水也迅速退去。氣象局表示，這波風暴會繼續向東南方前進，威脅到愛阿華州。

愛阿華州 風暴 內布拉斯加州

上一則

聯合國將公布報告 警告氣候變遷加劇

下一則

全美新疫情多嚴峻？CNN整理5數據帶你看

延伸閱讀

狂風冰雹暴雨… 內州奧馬哈水淹全城

狂風冰雹暴雨… 內州奧馬哈水淹全城
台灣中南部降豪雨 路坍橋斷 空中救援3部落

台灣中南部降豪雨 路坍橋斷 空中救援3部落
Delta病毒肆虐 疫苗普及地區住院、病歿數較少

Delta病毒肆虐 疫苗普及地區住院、病歿數較少
疫情＋豪雨…台灣今年父親節「史上最冷清」

疫情＋豪雨…台灣今年父親節「史上最冷清」

熱門新聞

東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

2021-08-04 02:24
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
白宮首席防疫顧問佛奇5日表示，Delta變種病毒社區傳播如不獲控制，將有新的變種病毒出現；他並表示補強針以免疫功能喪失者優先。(路透)

Delta比Alpha毒千倍 佛奇：若再有新變種 麻煩就大了

2021-08-05 22:24
紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨(圖)對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應該予以開除。美聯社

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

2021-08-04 12:03

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息