聯合國將公布報告 警告氣候變遷加劇

希臘爆發野火，8日一名消防員正在撲滅火勢。(路透)

「聯合國 氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）英國 主席夏瑪8日表示，聯合國即將公布的氣候變遷 報告，以前所未見的明確措辭警告國際社會，氣候變遷加速的危險，全球正處於浩劫邊緣。

法新社報導，英國即將於11月在蘇格蘭的格拉斯哥市(Glasgow)主辦COP26，夏瑪(Alok Sharma)表示，「政府間氣候變遷問題小組」(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)即將公布的這份報告，將說明全球正處於岌岌可危的災難邊緣。

夏瑪表示：「這份報告將是迄今最嚴正的警告，人類的所作所為惡化全球暖化，我們不能再坐等2年、5年、10年，現在就是要採取行動的時刻，否則將時不我予。」

他說，最近幾周發生多起釀災的災變，包括歐洲與中國的水患，北美洲創紀錄的高溫，以及全球各地的森林大火，使得全球暖化備受關注。

總部位於法國巴黎的國際能源總署(International Energy Agency, IEA)則示警，今年務必停止一切的化石燃料開發與鑽探，否則將無法達到限制全球平均升溫控制在攝氏1.5度以內的目標。