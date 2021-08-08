川普批基建案「恥辱」 譏諷麥康諾「蠢」

由於部分共和黨籍議員倒戈，參院通過程序表決，廓清基建法案的障礙。圖為被川普譏諷的共和黨籍參院少數黨領袖麥康諾。(美聯社)

前總統川普 7日透過「拯救美國」政治行動委員會(Save America PCA)表示，參院處理中的1兆元基礎建設計畫是一個「恥辱」(disgrace)，要求參院少數黨領袖、肯塔基州共和黨 籍參議員麥康諾(Mitch McConnell)再與民主黨協商一個「更好的」版本；川普並指控共和黨人耽於現狀，誤入民主黨的時程規畫陰謀，要共和黨人投票前務必三思。

川普表示：「拜登的基建計畫簡直是恥辱，所以如果麥康諾夠聰明、不如表面上看起來那麼蠢的話，就會知道應該要用『舉債上限』作為籌碼，迫使民主黨人重回談判桌。」

川普特別強調，這份基礎建設案會在2022年期中選舉及2024年總統大選中，被當作攻擊共和黨的重要依據，因此共和黨人不應讓它通過，至少也要等到期中選舉之後，才能支持「對共和黨有利」的基建計畫。

川普說：「我沒有辦法在2022或2024大選中，支持一位蠢到贊成這部法案的共和黨人。」由於川普仍是共和黨共主，對於選民投票意向動見觀瞻，確有可能影響共和黨議員對於這項法案的妥協程度。

根據國會預算 中心的推算，若國會通過這部預算案，預計接下來十年聯邦政府的財政赤字將再增加2560億元，因此共和黨內部對於這部預算案支持與否的爭執仍在激化中；如支持本案的共和黨議員麥康諾說：「兩黨在基礎建設預算案上的雖有分歧，但不能否認基礎建設計畫的重要性。這項法案所創造出來的投資機會不只重要，很多更是早就應該做的。」