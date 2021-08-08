共和黨18參議員倒戈 拜登基建案 參院邁向最後表決

參院以67:27通過程序表決，廓清基建法案的障礙。(取自C-SPAN)

參院 兩黨議員7日出現罕見的合作，成功表決排除關鍵程序障礙，讓拜登總統任內首要任務：1兆元基礎建設計畫得以向最後表決邁進；不過，由於反對者拒絕就下次表決前進行30小時必要辯論一事讓步，法案推動再度呈現停滯狀態。

基建方案將提供包括道路、橋樑、寬頻網路、飲用水等公共工程大筆聯邦經費。7日表決時，18名共和黨 人加入民主黨，以67-27票將基建方案推向最終表決；一旦通過，法案即可提交眾院。

參院的表決罕見取得共和黨18票支持，克服了60票多數障礙，顯示共和黨和民主黨在推動基建方案方面形成脆弱聯盟，只是反對者堅持應在下一輪程序投票進行前，進行30小時必要辯論，這表示全案還要拖好幾天要才能在參院過關。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日在會議一開始就表示，「完成這項工作的作法可以很簡單，也可以很艱難。」舒默已誓言要讓參議員 繼續開會完成兩黨基建法案，之後會再繼續對下一個重大計畫：3.5兆元兒童保育、老年護理等計畫預算案進行初步投票；由於預算案更具黨派色彩，預計只會獲得民主黨支持。

到目前為止，參院共和黨領袖麥康諾同意讓基建法案推進至最後表決，他在眾人關注下投了「贊成票」；他在投票前表示，「這是一種妥協。」

但部分共和黨參議員試圖延後接連表決，藉此減緩或阻止民主黨實現拜登基建方案目標。其中，前川普總統盟友、前駐日本大使田納西州共和黨參議員哈格蒂(Bill Hagerty)領頭要求參院儘量多花點時間來辯論和修改法案。他表示，「絕對沒有理由速成。」

德州共和黨參議員孔寧(John Cornyn)站在試圖加快法案進程的一方，他提出一項修正案，要求重新利用發放至各州、部分未被使用的疫情紓困金。阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)則說，阿州明顯需要為偏遠村莊供水系統資金。

她也想證明議員可以團結，「參院需要兩黨合作行動，證明我們並未功能失調。」

維吉尼亞州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)則說：「美國已經有30年沒有見過這種類型的基礎建設投資了。」

與此同時，國會預算辦公室對基建法案分析指出，此法案未來十年內將讓赤字增加約2560億元。