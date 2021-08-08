拚基建 拜登向中國發出信息︰不要吃掉我們的午餐

由於部分共和黨籍議員倒戈，參院通過程序表決，廓清基建法案的障礙。圖為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登 政府提出的1兆元基礎設施議案，參議院通過程序投票，反映兩黨克服分歧，同意對經濟復蘇注入強大助推力，同時也是總統拜登向中國 發出信息︰「不要吃掉我們的午餐」。

拜登今年2月向參議員們警告，北京的基礎設施投資遠遠超過華盛頓，如果沒有類似的投資，(中國)會吃掉美國 的午餐。

1兆元這個數字是屬於聯邦的，還沒有計算各州、市、郡的支出，更不用說私營企業部分；總部位於華盛頓特區的Progressive Policy Institute估計，僅在2020財年上半年，包括AT&T及Verizon在內的寬帶(寬頻)供應商，投資總額就達到520億元。

然而相對中國而言，美國的步伐仍顯得落後得多，國家統計局數據顯示，中國2020年在基礎設施的支出約為8兆元，同期美國聯邦支出為1460億元；經濟合作與發展組織48個成員及觀察員國家裡，2018年基建支出占國內生產總值(GDP)的百分比，中國以5.57%列為第一，美國僅為0.52%。

更重要的是，中國並沒有放慢腳步，2021年的預算裡，僅對「新項目」就撥款940億元，更遑論其他了。

拜登的1兆元基建計畫，就是要改善與中國的差距；他計畫向Amtrak撥款660億元，還資助建設新的長途火車路線，為東北部和大西洋中部以外的地區，帶來世界一流的鐵路服務；相比之下，中國2015年至2020年間將鐵路網絡增長21%，達到9.1萬哩，計畫2035年底時超過16.1萬哩。

此外，拜登為道路、橋樑及重大項目撥款1100億元，而中國打算到2035年時，高速公路總長度將達12.4萬哩，超過美國目前的9.8萬哩。

拜登的基建法案還會撥款650億元，在全國範圍內建立高速寬帶互聯網，解決農村社區缺乏寬帶互聯網的問題；但中國官媒早在2019年宣布，全國98%的農村社區都可以使用光纖或4G互聯網。

因此，即使1兆元仍不及中國的規模。

但波士頓大學國際關係副教授葉敏警告，絕對不能以澆水泥的多寡及修建高速公路的長短作比較，整體而言，中國基建設施仍遠遠落後於美國，美國應避免過度渲染中國的威脅。

戰略與國際研究中心高級研究員希爾曼(Jonathan E. Hillman)則表示，兩黨支持基建法案的一個重要作用，是向「認為美國正在衰落」的中國官員發出一個強有力信號，他們的想法是錯誤的。