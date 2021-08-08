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地球版「絕地救援」…NASA徵志願者：模擬火星住1年

編譯徐薏茹／綜合7日電
NASA要招募四名志願者，在休士頓詹森太空中心的「阿爾法火星山丘」展開為期一年的火星探索模擬任務。圖為阿爾法火星山丘示意圖。(美聯社)
NASA要招募四名志願者，在休士頓詹森太空中心的「阿爾法火星山丘」展開為期一年的火星探索模擬任務。圖為阿爾法火星山丘示意圖。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)自6日起開放模擬火星體驗申請，將徵求四名志願者，在詹森太空中心(Johnson Space Center)內由3D列印打造的模擬火星基地居住一年，為將來的太空人火星探索任務做準備。

最終入選的參與者將執行模擬火星探索任務，體驗如太空漫步、通訊受限、嚴格限制的飲食及資源、設備故障等狀況。

NASA計畫將實行三項實驗，第一項實驗將於明年秋季開始實施；實驗參與人屆時只能夠吃即食太空食品，目前並無計畫在基地設置窗戶，基地將種植一些植物，但並不會如電影「絕地救援」(The Martian)中由麥特戴蒙飾演的角色，只靠種植馬鈴薯生存。

志願者居住的「阿爾法山丘」內部面積約有1700平方呎。(美聯社)
志願者居住的「阿爾法山丘」內部面積約有1700平方呎。(美聯社)

在NASA負責先進食品科技研究的首席科學家葛瑞斯‧道格拉斯(Grace Douglas)表示：「我們想要了解人類在該環境的表現，我們正在研究在火星上的真實情況。」

申請程序即日開放，篩選條件嚴苛，申請人必須擁有科學、工程、數學等領域的碩士學位，或者曾擔任飛行員；另外，此項目僅開放給30歲至55歲的美國公民或擁有美國永久居留權的申請人，並且符合身體健康狀況良好、無飲食問題、不易暈車等條件。

前加拿大籍太空人哈德菲爾(Chris Hadfield)說這些條件意味著NASA想徵求條件近似太空人的實驗參與人，他認為若參與人與未來將前往火星的太空人條件相似，將有益於實驗結果；他舉俄國的Mars 500火星模擬計畫為例說，該項實驗即因為實驗參與人與一般人太接近而未有良好的實驗成果。

哈德菲爾認為對於合適的實驗參與人來說，在火星模擬基地「遠離平常生活需求」的一年內或許能擁有「極度的自由」，他說關鍵在於態度，參與人必須「超級能幹、足智多謀，不依賴他人也能過得舒適。」

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