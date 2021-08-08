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價值千萬兆…小行星「遍地黃金」 NASA擬開採

編譯洪毅／綜合7日電

在太陽系小行星帶上，有一顆以希臘神話中，人類靈魂化身「賽姬」命名的「靈神星」(16 Psyche)；美國航空暨太空總署(NASA)已組織一項計畫，目標是發射無人探測船，在2026年登陸此星進行研究，其中一個原因是，科學家估計此星上貴金屬的價值，上看1兆元的1000萬倍。

靈神星屬於已經知道部分成分的「M型小行星」(M-type asteroid)，寬約124哩，在1852年時就由義大利天文學家加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)發現；研究發現，與多數小行星由岩石、冰塊組成不同，靈神星絕大部分的成分為鐵、鎳，具高度開採潛力。

科學家也十分好奇這顆小行星的過去；科學家推測，靈神星的成分之所以與多數小行星不同，或許是因為在太陽系初形成時，它是個處於「胚胎階段」的「原行星」(Protoplanet)的碎片之一：這顆原行星最終破裂，可能是因為被撞碎而沒有形成行星，而靈神星就是這顆原行星的地核部分。

加州理工學院天文學助理教授凱瑟琳．德克利爾(Katherine de Kleer)表示，太陽系形成的早期階段「充滿暴力」，許多星體在進入太陽系軌道時，各組成部分時而接合、時而碎裂，「我們相信，如地核、地函、地殼的殘留物到今天依然存在，也就是小行星」。

德克利爾表示，如果他們的理論為真，那研究靈神星的價值，就是研究行星地核的第一手材料；在這樣的背景下，加州理工學院的團隊透過毫米波技術，繪製出靈神星的第一章溫度圖，以深入瞭解表面上的物質。

NASA現在正在進行的項目中，也包括探測靈神星的計畫，企圖發射無人探測船登陸靈神星，透過涵蓋多光譜成像儀、伽馬射線及中子能譜儀、磁強計、測量引力的無線設備等，以研究靈神星的組成及與地核的關係，以及開採價值；該研究的無人探測船預計2026年登陸，研究時間將長達21個月。

加州 NASA 義大利

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