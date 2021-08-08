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全球暖化+潮汐變高 NASA警告：未來淹水恐更嚴重

編譯林育正／綜合7日電
科學家說，由於月球引力導致地球潮汐更高，未來洪患將更為嚴重。圖為德國上月洪澇成災。(美聯社)
科學家說，由於月球引力導致地球潮汐更高，未來洪患將更為嚴重。圖為德國上月洪澇成災。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署(NASA)研究發現，在未來數十年間，由於海平面升高與較高的浪潮，恐怕使沿岸地區面臨破壞力更強的淹水問題。

夏威夷大學NASA海平面變化小組發布於「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)期刊的研究指出，在2030年代中期，預計高浪潮造成的淹水將侵襲全美多個地區，且頻率將更頻繁。

水患更頻繁的原因來自月亮的「月顫」，也就是月球在繞行地球時，與赤道的相對角度隨著時間改變；而這種周期為18.6年的現象將影響潮汐，一半時間會使潮汐更低，另一半卻使潮汐更高；而在周期後半，加上全球暖化造成地球海平面上升，將導致未來20年更為嚴重的淹水。

這份研究的作者─國家海洋暨大氣管理局(NOAA)海洋學家史威特(William Sweet)說：「這意味沿岸社區有相應方式或者直接棄守，否則將遭受大浪的衝擊。」

研究的共同作者之一，男佛羅里達大學海洋科技學院副院長米丘(Gary Mitchum)以坐在浴缸內拍打洗澡水做為比喻；他說：「小小的波動是潮汐，浴缸的水量則是海平面，兩者原先完全沒有關係，但綜合兩因素，若海平面上升，海浪也更大，那水便會溢出。」

根據研究，此現象將從2030年代中期開始，直到2040年代，也就是另一個周期的開始；儘管如此，目前已能感受到這股力量，自去年5月至今年4月，太平洋東南方沿岸及墨西哥灣地區，不是創紀錄，就是追平高潮汐淹水的紀錄。

德州基督聖體市(Corpus Christi)和蓋文斯頓(Galveston) ，以及密西西比州的聖路易斯-威夫蘭灣(Bay St. Louis-Waveland)，就有超過20天泡在水中；2030年前，全國面臨水患的天數將在7至15天；20年後將增加至25至75天。

夏威夷大學海平面中心主任，同樣參與研究的湯普斯( Phil Thompson)說「當小型的災害長期不斷發生，將會演變為更大的問題。」他也表示，全球必須聯手透過降低碳排放量和緩和全球暖化等手段，解決高潮汐造成的水災。

夏威夷 暖化 NASA

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