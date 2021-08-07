「加徵關稅危害經濟」 美30多個商團促拜登重啟對中貿談

多個美國商業團體聯名呼籲拜登政府重啟對中國談判，並降低關稅以振興美國經濟。圖為洛杉磯港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

華爾街日報6日報導，代表全美零售商、晶片生產商、農場主和其他群體的30多個美國 最有影響力的商業團體發聲，呼籲拜登政府重啟與中國 的談判並削減進口關稅 ，稱這些關稅拖累美國經濟。

拜登上台後保留了對中國產電子產品、服裝和其他商品的關稅，一個目的是為了確保中國履行其在2020年與美國簽訂的第一階段貿易協議中規定的義務。這些關稅由美國進口商支付。

這些商業團體5日致函美國貿易代表戴琪和財政部長葉倫，宣稱中國政府已經達到和兌現了協議中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，以及減少美國對中農產品出口的一些監管壁壘。

信函提到拜登政府以勞工利益為優先的政策時表示：「一項以勞工為中心的貿易議程應考慮到加徵關稅讓美國人付出的代價，應取消有損美國利益的關稅。」

美國貿易代表署和財政部發言人暫未回應置評請求。

這些商業團體包括華府最有影響力的一些大型商業協會，如美國全國商會、美國商業圓桌會議、全美零售商聯合會、美國農場局聯合會和半導體產業協會。

中國官員已告知美國企業高層，在美國政府明確表示接受第一階段貿易協議之前，中方不會在貿易問題上有所行動。

美國政府官員曾表示，預計評估工作將持續到秋季的某個時候。

拜登政府也未表明是否打算維持對中國商品的關稅，目前從中國進口商品中約有一半被加徵關稅。

葉倫已表示，她認為關稅對經濟是有害的。但其他官員私下表示，這並非暗示美國政策發生變化。