Delta變種蔓延… 司法部辯護白宮政策 籲維持逼遷禁令

司法部6日為拜登政府的政策辯護，稱為了因應部分地區新冠Delta變種病毒使疫情加劇，延長逼遷禁令可避免民眾無家可歸。圖為紐約維權組織7月31日在布魯克林集會抗議房東逼遷房客。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )日前宣布逼遷禁令延長至10月3日，引發阿拉巴馬州及喬治亞州的「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)分會不滿而提告；司法部 (Justice Department)6日為拜登政府的政策辯護，稱為了因應部分地區新冠Delta變種病毒使疫情 加劇，延長逼遷禁令可避免民眾無家可歸。

阿州和喬州的房地產商協會指控CDC無權執行逼遷禁令，並引用最高法院在6月的一項判決結果，當時多數法官認定CDC沒有合法權力暫停全國逼遷禁令的執行；CDC面臨強大的政治壓力下，於3日宣布延長疫情惡化特別嚴重的地區的禁逼遷令。

聯邦政府代表律師在6日發表的法律辯護文件中表示，「由於傳染性極強的Delta病毒蔓延，使得疫情的慘劇出現劇烈的變化」，並指新增確診案例不斷增加的情況下，禁逼遷令對房仲市場造成的經濟損失「絕對不比這些居民染疫重症或死亡的風險還來得高」。

維權團體也呼籲，為預防數百萬人疫情中無家可歸，禁逼遷令尤為重要；但繼白宮官員表示並無法律權利恢復禁逼遷令後，拜登總統也親自警告這項命令在法律上恐怕無法立足，又為此案帶來更多不確定性。

司法部試圖淡化最高法院推翻禁逼遷令延長的可能性，並指最高法院今年6月也曾以五比四的票數支持該禁令延長至7月底；當時的保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)雖然投下贊成票，但也警告CDC必須獲得國會授權執行。

司法部提醒，現在不宜假設其他法官會支持卡瓦諾的論述。

目前該案交由聯邦法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)在華府審理，她曾在今年5月裁定CDC越權，判房東勝訴；不過她決定在此案等待上訴的期間先暫停執行判決結果，這點同樣獲得上訴法院的支持。