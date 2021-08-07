「最後一次延期」美聯邦學貸暫緩還款令 延至明年1月底

聯邦教育部6日宣布，原本到9月屆期失效的聯邦學生貸款延緩償還令，效力延長到2022年1月底。（美聯社）

聯邦教育部 6日宣布，原本到9月屆期失效的聯邦學生貸款 延緩償還令，效力延長到2022年1月底，讓受到新冠疫情 影響的千百萬名貸款人再獲喘息期，不必很快就被債務追著跑；但教育部也強調，這是最後一次延緩，接下來還是得還錢。

紐約時報報導，學貸暫緩還款令是前總統川普政府2020年3月所頒發，當時新冠疫情伊始，暫緩還款措施讓教育部得把學貸借款人還款日挪後，而減少發生違約、犯法的危險。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)表示，暫緩學貸還款像是拋出救生索，讓千百萬國人值此國家緊急期間，得以專注於家庭、健康及財務，而非學貸；隨著國家經濟持續由深谷爬出，相信最後這次延期還款，已足以讓學生及貸款人取得所需時間，盤算恢復償還貸款。

幾位民主黨國會領袖向拜登政府施壓，要求延長學貸歸還期到夏季結束以後，理由是9月屆期時機很糟，千百萬人還因疫情而生活艱難。

參、眾兩院教育委員會主席莫瑞(Patty Murray)及史考特(Bobby Scott)6月便發函表示，自疫情爆發以來，千百萬國人要維持有房子住、付各種帳單、有東西吃，都很困難；雖說經濟開始出現復甦跡象，但還是有900多萬人失業，因疫情而致的經濟、衛生不公很嚴重；暫緩要求歸還學貸有助於貸款人在疫情、經濟剛開始復甦期間，支付基本開銷。

莫瑞及史考特另表示，按紐約聯邦儲備銀行估計，疫情期間暫停學貸還款，讓借款人每月省下70億元，而按教育部估計，借款人每月省下的利息約50億元。

值得注意的是教育部強調，明年1月是暫緩歸還學貸的「最終截止日」；拜登政府面臨民主黨內日益升高的壓力，要求總統以行政命令，塗消每位學貸借款人5萬元的債務。舒默及華倫兩位參議員便表示，只延緩償還學貸遠遠不足，因為破碎的學貸體制依然惡化種族間的財富差距，拖累整個經濟。