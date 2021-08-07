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布林肯出席東協論壇 示警中國核武威脅

編譯盧炯燊／綜合6日電
7月底公布的衛星照片顯示，中國在甘肅玉門興建成片的洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)
7月底公布的衛星照片顯示，中國在甘肅玉門興建成片的洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)

國務卿布林肯在線出席20多國組成的東盟地區論壇會議時，對中國不斷擴大的核武庫深表關切，同時要求中國停止在南海的「挑釁」。

國務院6日發出聲明表示，布林肯在會議上深切關注中國核武庫的迅速擴張，形容為明顯表明北京已偏離了數十年來，只保持基本核威懾的戰略。

華盛頓郵報6月30日曾報導，衛星圖像顯示，中國正在甘肅玉門附近的沙漠地區，建造100多個洲際導彈發射井，但中國官媒其後發文駁斥，指所謂「發射井」其實是風力發電設施。

但美國科學家聯合會(American Federation of Scientists)上月一份報告的結論指出，中國正在新疆地區建造100多個導彈發射井，引發了對中國核武野心的質疑。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(International Peace Research Institute)估計，中國擁有大約350枚核彈頭，與美國擁有5550枚及俄羅斯的6255枚相比，只不過是極小部分。

但華府一再呼籲中國加入新的軍備控制條約，國務院更一再敦促北京採取切實措施，以減少軍備競賽風險。

五角大厦 2020年一份報告估計，中國的核彈頭儲備少於200枚，但隨著北京擴軍並實現現代化時，儲備至少會增加一倍。

另外，布林肯在會議上也要求中國停止在南海海域的挑釁，並嚴重關切中國在香港及新疆侵犯人權行為。

中國一直對南海宣稱擁有主權，早於1988年在永暑礁和渚碧礁開始建設深水港、飛機庫、通訊設施以及一條有一萬英呎長的跑道；而香港及新疆則純屬中國內部事務，外國不應介入。

中國外長王毅4日在線出席東盟外長會議時要求第二次發言，直接反駁布林肯及日本外相茂木敏充對中國內部事務的抹黑，更直白叫他們「死了這條心」。

7月底公布的衛星照片顯示，中國在新疆哈密興建洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)
7月底公布的衛星照片顯示，中國在新疆哈密興建洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)
7月底公布的衛星照片顯示，中國在甘肅玉門興建洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)
7月底公布的衛星照片顯示，中國在甘肅玉門興建洲際彈道飛彈發射井。(美聯社)

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