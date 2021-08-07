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史上第3大 北加野火燒掉一個紐約

記者張聲肇／綜合報導
北加州迪克西山火連日擴大，把上千居民居住的小鎮綠村(Greenville)燒得寸草不留。(Getty Images)
北加州迪克西山火連日擴大，把上千居民居住的小鎮綠村(Greenville)燒得寸草不留。(Getty Images)

已延燒三周的北加州迪克西山火(The Dixie Fire)連日擴大，不僅把上千居民居住的小鎮綠村(Greenville)燒得寸草不留，還在持續蔓延，24小時內火場暴增9萬7000多畝，到6日已至少燒掉43萬2813畝，成為加州史上第三大自然火災，也是目前全美燃燒面積最廣的野火。

根據起火地點迪克西路取名的迪克西山火經過一夜的擴散，6日火場又增加110平方哩(約285平方公里)，燃燒總面積比紐約市還大，加州森林與火災防護廳發言人馬特羅(Mitch Matlow)說，撲滅它將是一場硬仗。

迪克西山火僅35%獲得控制，目前延燒面積仍有1751平方公里，雖未聞造成傷亡，但仍對1萬戶民宅構成威脅；根據紐約時報「野火追蹤」，「迪克西」燃燒面積排名，從前一天加州史上第六大火躍居第三，也超越俄勒岡州南部的「靴筒山火」( the Bootleg Fire)，成為全美最大野火；靴筒山火延燒41萬3765畝，火勢87%已獲控制。

艾娃‧高爾曼(Eva Gorman )17年前看到綠村第一眼就愛上當地，和丈夫住在那裡，育有一子，她心愛的家有祖母的餐廳椅、姑姑從義大利運過來的床，愛家毀於一夕，令她直呼匪夷所思。

她匆匆逃離山火前，僅帶走幾張照片、心愛的珠寶和重要文件。但大火焚燒後，留下的也難以補救，眼前殘酷的現實，她不得不面對。

普露瑪斯郡警長瓊斯(Todd Johns)估計，綠村一帶至少100戶民宅遭焚毀；一輩子住在綠村的瓊斯眼見故里一片焦土，說「我心如刀割」。

37歲的密契爾(Ryan Meacher)說他父親的房子也在綠村，被夷為平地，「彷彿炸彈爆裂，如今一無所剩」。

密契爾在綠村長大，現居地的草谷也蒙受河火(the River Fire)的威脅。他最傷心的是自己心愛的圖書館和披薩店，都遭祝融之災。

該村被毀的還有一所特許學校、印地安谷歷史紀念博物館；全家逃到南邊的潔西‧艾蘇( Kjessie Essue)的先生就在特許學校服務。

該郡國家森林局負責人卡爾頓(Chris Carlton)說，迪克西大火的延燒方向一變再變，「我們很多二、三十年經驗的滅火老將，都說從沒看過這種情況」。

加州消防局救火隊長阿惹貢(Chris Aragon)也說，火勢蔓延之速，簡直像和救火人員玩追趕遊戲，「跟我們10年前所見完全不同」。

加州史上十大野火，過去一年就占了七個。

強風、高溫、乾旱加上枯葉乾柴，造成俄勒岡邊境夕斯奇尤郡(Siskiyou County)的羚羊大火，和內華達境內及沙加緬多東北部普雷瑟郡的河火都在延燒；加州州長紐森已於5日宣布三郡進入緊急情況；7500名救火隊員正和大火拚搏，他們吸入大量濃煙，熱到虛脫，還得96小時不眠不休輪番上陣。

「迪克西」山火僅35%獲得控制，燃燒面積不斷擴大，成為目前全美最大野火。(Get...
「迪克西」山火僅35%獲得控制，燃燒面積不斷擴大，成為目前全美最大野火。(Getty Images)
迪克西山火僅35%獲得控制，雖未聞造成傷亡，但仍對1萬戶民宅構成威脅。圖為當地居...
迪克西山火僅35%獲得控制，雖未聞造成傷亡，但仍對1萬戶民宅構成威脅。圖為當地居民攜貴重物品，依依不捨地撤離已面目全非的家園。(Getty Images)
迪克西山火6日火場增加110平方哩，比紐約市還大。(歐新社)
迪克西山火6日火場增加110平方哩，比紐約市還大。(歐新社)

加州 山火 紐約時報

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