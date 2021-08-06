美國女足僅拿銅牌喊反省 川普嘲諷紫髮女

美國女子足球隊5日在東京奧運比賽中雖以4:3贏澳州，但僅獲銅牌，令寄望她們奪冠的球迷失望。(路透)

擁有明星陣容的美國 女子足球代表隊5日在東京奧運 以4：3成績擊敗澳洲，獲得銅牌。兩名老將36歲梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)、39歲卡爾莉‧洛伊德(Carli Lloyd)各自踢進兩球。曾四度獲得奧運女足金牌的美國代表隊，這次在東京奧運出師不利，2日準決賽敗給加拿大後，無緣角逐金牌。

拉皮諾在賽後記者會上說，自己與隊友們都體認到，必須檢討為何這次連續五場比賽都表現不佳，只有一場比賽有好表現，「我們絕對會好好反省」。

美國女子足球隊5日在東京奧運比賽中雖以4:3贏澳州，但僅獲銅牌，令寄望她們奪冠的球迷失望。(路透)

自從女子足球1996年列入亞特蘭大奧運比賽項目之後，美國隊參賽只有一次空手而歸的紀錄，2012年倫敦奧運、2008年北京奧運以及2004年雅典奧運都得到金牌。這次拿到銅牌創下美女足隊奧運參賽紀錄中，表現倒數第二差的成績。

「事實就是，我們沒資格拿金牌。」美國女足隊後衛蓓奇‧莎爾布倫(Becky Sauerbrunn)說：「就以我們的表現來看，還能打進準決賽已很不容易，更能看出這支隊伍的功力深厚。」

美國隊曾在世界盃女足賽兩度贏得冠軍，一直被看好橫掃各項賽事金牌，東京奧運只拿到銅牌的結果，讓美國女足隊面臨改造壓力；美國女足隊成員雖然身經百戰，經驗豐富，卻難掩年齡偏高的事實，而下一場重大比賽即將於兩年後到來：2023年訂於澳洲舉行的世界盃女足賽。

前總統川普 5日透過「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發表聲明指出，美國女足隊成員如果不是忙著投入推動社會議題的「覺醒」(woke)運動，就能贏到奧運金牌，而不是只得銅牌。

川普在聲明中寫道：「『覺醒』代表著你們輸了，所有跟『覺醒』有關的事情都變得糟糕，我們的足球代表隊就是如此。」川普過去曾多次批評美國女足隊，女足隊選手也隔空反擊。

川普在聲明中點名拉皮諾指出：「那個紫色頭髮的女人表現糟糕透了，而且花太多時間在思考激進左派的政治，沒有好好專心踢球！」