在美港人可延長居留18個月 拜登政府提供「避風港」

示威者在加州巴沙迪那街頭遊行，紀念香港反送中抗議兩周年。(Getty Images)

港版國安法去年7月1日實施至今，數千港人滯美不歸，美國 總統拜登 5日簽署備忘錄指示國土安全部，將在美港人的強制離境期限延長18個月；國務卿布林肯表示，與美國合作夥伴和盟友一道，為害怕返回香港 的民眾提供避風港，中國當局扼殺香港民主，美國會採取行動。

拜登簽署的備忘錄同意港人在美生活與工作，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，拜登為部分港人提供暫時避風港，展現在中國持續壓迫下，美國對香港人民的強力支持，當中國違背對香港與國際社會的承諾時，美國不會袖手旁觀。

拜登政府上台以來，制裁中港官員、發布「香港商業資訊公告」，提醒美企港版國安法實施後的投資環境變化，最新舉動為延長港人在美居留期限，美聯社報導，目前在美港人約有數千名。

美聯社報導，這將進一步激化華府和北京的緊張關係。

示威者在加州巴沙迪那街頭遊行，紀念香港反送中抗議兩周年。(Getty Images)

根據備忘錄，拜登授權對港人的延期離境，除非他們自願返回香港、未持續住在美國，在美期間犯下重罪或兩項以上輕罪，違反移民法，或經國務卿或國土安全部長認定有危害美國國安之虞。

莎奇說，香港正面臨政治逮捕和審判、噤聲媒體，及縮減選舉和民主反對派的空間，美國將持續採取行動支持香港人民。

布林肯透過聲明表示，港版國安法實施以來，中方逮捕超過1萬人。

莎奇表示，面對北京破壞對香港的承諾，美國不會袖手旁觀。

「中華人民共和國從根本改變香港制度，並壓迫港人自由。」布林肯說，儘管數百萬港人集合示威爭取更大自由，但香港對自由的承諾已經黯淡不清。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美國不是孤軍奮戰，美國和英國、加拿大、澳洲等盟友一道為害怕返家的港人提供選擇，美國今天的動作是在回應北京一再破壞承諾給港人的自由與權利。

普萊斯說，美國強烈敦促中方與香港當局停止壓迫港人的集會與言論自由，並允許香港人民有意義的治理；呼籲中方立即無條件釋放那些因行使基本自由而被捕的人士。

至於港人申請成為美國難民，普萊斯說，目前接受香港人民申請成為美國難民，不過並沒有特別辦法，而是比照既有程序和標準來審查個案。

布林肯今年初曾表示，假如香港人為了捍衛他們應有的權利而成為中國鎮壓行動中的受害者並要逃亡，美國必須為他們提供避風港；這個想法受到國會議員支持，不過也有反對意見認為，來美的港人並非全都是因為反對北京治理。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)等人日前提出「香港避風港法案」，如獲通過，將為參加過和平示威並有充分理由擔心被迫害的香港人，提供申請「第二類優先難民」權利。