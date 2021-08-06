供應鏈斷、美中貿戰 愈來愈多廠商考慮撤出中國

由於新冠疫情及其他原因，使中國的港口運行不暢，圖為深圳鹽田港碼頭的貨櫃堆積如山。(Getty Images)

數十年來，美國 不少製造業廠商轉移到中國 生產，然後將產品運回美國、積累利潤；隨著新冠疫情 、生產供應鏈中斷、船運脫期、美中貿易戰等因素影響，不少美國廠商正考慮撤出中國。

這些公司透過將庫存貨品保持在最低水平來降低成本，一直以來交貨準時，這些公司只須在接到訂單時才購買材料，然後生產、付運即可，但在當前的貿易環境下，這種無障礙的貿易模式已經一去不返。

就以玩具廠Worst-Case Scenario為例，產品都是在中國製造，從來都很準時運送到大型零售商Target的配送中心，然而本應在6月抵達的貨品，現在卻要到7月中才送到，原因是疫情使全球貨運互相積壓，不僅導致發貨延遲，運費也隨之飆升。

除了船運與病毒造成嚴重瓶頸外，美國商家也擔心陷入美中這兩個世界最大經濟體的貿易戰火。

2018年由時任總統川普發動貿易戰，向來自中國的商品徵收高額關稅後，進口商爭先恐後重新配置供應鏈，並尋找中國工廠的替代品，在還未完成時，新冠疫情的爆發更對全球商業及經濟造成前所未有的影響。

各國相繼封鎖、經濟崩潰，美國2020年6月的GDP下降了31.2%，是1947年以來最糟糕的一個季度。

各國隨著疫苗接種而解封，消費者出現報復性消費，廠商被訂單淹沒了，在紛紛搶著預訂集船運裝箱時推高了運費；自2020年5月以來，衡量航運成本的「波羅的海乾散貨指數」(Baltic Dry Index)飆升超過700%。

除了Worst-Case Scenario考慮撤出中國將生產轉移到墨西哥，其他美國公司也在做類似的計算；一項調查指出，美國製造業的高管有52%表示開始在美國購買更多供應品；47%說計畫減少對單一國家供應或工廠的依賴；41%明確表示希望減少對中國的依賴。

不過要離開中國並非易事，因為中國的製造成本仍然很低，零件供應商也集中在中國，工廠在需要時可以輕鬆獲得零部件。

協助美國製造業的非營利組織Reshoring Institute指出，無數零部件都不是、也不可能在美國製造，相反在中國是垂直整合的，因此成本可以超低，這是美國無法比擬的。