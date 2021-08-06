「爺爺我們做到了」美鉛球選手金牌獻1周前去世祖父

美國鉛球項目宿將克若瑟5日在東京奧奧運比賽中衛冕成功，並打破自己的奧運紀錄，他表示要將金牌獻給在東奧開幕一周前去世的祖父。(歐新社)

美國 鉛球選手克若瑟(Ryan Crouser)在東京奧運 擲出23公尺30的佳績，打破自己五年前創下的奧運紀錄摘下金牌，更完成連霸；賽後他在鏡頭前舉起一張紙，寫著「爺爺，我們做到了，2020東京奧運冠軍」的標語，將金牌獻給在奧運前一周逝世的祖父。

克若瑟近期進入最佳狀態，他在6月的奧運選拔賽，才以23公尺37刷新世界紀錄；現在再破奧運紀錄連兩屆摘下金牌，更讓他成為本屆田徑賽事中，美國隊第一位奪金的男子選手。

美國鉛球項目宿將克若瑟5日在東京奧奧運比賽中衛冕成功，並打破自己的奧運紀錄。(歐新社)

爺爺賴瑞(Larry Crouser)對克若瑟別具意義，當年第一次嘗試投擲鉛球，就是在爺爺的後院；克若瑟說：「在奧運前一周，爺爺離世讓我格外感到難過，但我相信他看到了。當你在為這種人生最開心的時刻歡呼，讓我有點失落，我希望他也在這裡。」

克若瑟在爺爺的後院嘗試丟鉛球，甚至一度砸中花園棚舍；回憶過去在後院丟鉛球的時光，克若瑟笑說：「應該都丟到鄰居的院子去了，不知道有沒有砸到房子。」

隨著年紀漸老，爺爺的聽力退化，克若瑟只能藉著紙筆和他溝通。6月在奧運選拔賽打破世界紀錄的當下，克若瑟與爺爺分享好消息，他就寫道「世界紀錄保持者」；他說：「他用 iPad關注我的比賽，他是我最大的粉絲。」

克若瑟在奧運的最後一擲來到23公尺30，他將止滑粉撒向空中，並且與做為教練的父親米契(Mitch Crouser)擁抱；打從心底，他希望將這一面金牌獻給爺爺。他說：「他總是要我停下腳步，好好享受每一刻。他非常了解我，我總是以放眼長期的目標，但他告訴我要適時停下腳步，抽空看看生活中美好的事物。」