接棒「難堪」美400接力出局 名將狠批：小丑秀

美國隊5日在東京奧運男子4x100公尺接力分組預賽遭淘汰，被退休名將路易斯推文狠批「小丑表演」。(歐新社)

東京奧運 男子400公尺接力分組預賽，美國 隊爆冷出局，在此項目史上首度未能闖進奧運決賽；美國田徑傳奇名將路易斯(Carl Lewis)對此狠批：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了」，更直言「難堪」。

由布魯梅爾(Trayvon Bromell)、克利(Fred Kerley)、貝克(Ronnie Baker)和格雷斯比(Cravon Gillespie)組成的美國接力隊，被外界認為具有奪金實力，卻只跑出38秒10，名列分組第六未能晉級；中國隊則以37秒92拿到第一。

分析認為，克利與貝克間交棒不順，以及格雷斯比表現不佳，是美國遭淘汰的因素。

這次失利也引來奧運九金得主路易斯批評，他在社群網站 上寫道：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了。接棒時錯了，選手棒次也錯了，而且很明顯沒有人牽頭。這很難堪，代表隊比AAU(業餘運動聯盟)的小孩還糟，完全不能接受。」

美國隊5日在東京奧運男子4x100公尺接力分組預賽遭淘汰，被退休名將狠批：「美國在男子接力能犯的錯全都犯了」。(歐新社)

路易斯也痛批說：「美國民眾坐在電視機前面為美國隊加油，結果這些人卻上演小丑秀。我不能再忍受了，這是不可接受的。」

美國主宰男子400公尺接力賽數十年，但接連發生狀況，自2000年以來再也沒法奪金，如今東京奧運再度失常，這對於美國男子接力隊來說是巨大挫敗；而美國男子短跑隊甚至可能面臨未獲任何金牌的窘境。

過去109年來，美國男子隊在奧運和世界錦標賽跑過40次4x100米接力，結果不是贏得獎牌(27次) 就是在資格賽中出局(13次)；被取消資格的最大原因都是「交棒」出狀況。

世上速度最快的兩人試圖邉奔跑邊傳棒，發生瘋狂的事並不令人驚訝，幾乎每個4x100接力隊伍多少都遇過糟糕的交棒問題。其他國家隊也都有類似經驗，但只有美國男子隊「掉棒」掉得如此極端、倒楣、可怕；這幾十年狀況似乎更是悲慘。

1988年以來，美國男子隊被取消資格的次數(11次)幾乎與得獎牌次數(12次)一樣多，被取消資格大都因為交棒沒交好。

根據過去紀錄，幾乎任何想像得到的接力出錯狀況，美國男子隊重要的4x100米接力賽都曾發生過；其中包括：「太晚交棒」、「太早交棒」、「根本沒交棒」、「別隊跑者侵入他們的跑道」，以及「交棒花太多時間」。