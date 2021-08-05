東奧／13歲滑板女孩奪銅 英最年輕奧運得主

13歲滑板選手、英日混血女孩天空‧布朗4日在東奧女子滑板賽獲得銅牌，成為英國史上最年輕奧運奪牌選手。(美聯社)

13歲英國 滑板選手、英日混血女孩天空‧布朗(Sky Brown)4日在東京奧運 女子公園滑板賽獲得銅牌，成為英國史上最年輕奧運奪牌選手，也是東奧第三位獲滑板獎牌的13歲青少年；同一天，世界紀錄保持人喬治亞「超級大力士」塔拉哈澤(Lasha Talakhadze)在東奧舉重男子109公斤以上量級賽事中，以抓舉223公斤、挺舉265公斤、總成績488公斤(1076磅)傲人成績，輕鬆奪金，並打破三項世界紀錄，總成績超出銀牌得主伊朗選手達瓦迪(Ali Davoudi)47公斤。

滑板是今年奧運新項目，13歲的日本 選手西矢椛(Momiji Nishiya)上周贏得女子街頭滑板金牌，成為史上最年輕奧運金牌得主；同場比賽，另一13歲巴西選手蕾莎·萊亞(Rayssa Leal)獲銀牌；3日舉行的女子公園滑板項目銀牌得主是年僅12歲的日本選手開心那(Kokona Hiraki)。

13歲滑板選手、英日混血女孩天空‧布朗(左)4日在東奧女子滑板賽獲得銅牌，成為英國史上最年輕奧運奪牌選手。(Getty Images)

布朗四歲即因父親在臉書貼出她的滑板片段走紅，十歲滑入職業滑板選手生涯；在鎂光燈下長大的她，Instagram粉絲逾百萬，與九歲弟弟海洋‧布朗(Ocean Brown)共有YouTube頻道；2018年美國體育用品生產商Nike簽約贊助她，她也與其他頂尖運動員包括體操天后拜爾絲(Simone Biles)和網球名將小威廉絲 (Serena Williams)一起現身廣告，同年贏得「與童共舞 」(Dancing with the Stars: Juniors)冠軍。

2019年11歲的布朗在年度極限運動比賽X Games成為首位成功完成外轉540(a frontside 540)的女滑板選手。她還喜歡另一項極限運動—衝浪，常和父親Stu Brown、弟弟一起在加州衝浪；日語是她第一語言，但她父親是英國人；布朗選擇代表英國參加奧運。

布朗從未有過專業教練，靠著觀看YouTube滑板選手習得技巧。去年訓練期間她數度受傷，頭骨骨折、摔斷左臂和手腕，心臟和肺部也有撕裂傷；奧運預賽前，她摔斷手臂，後來戴著保護套參賽，獲預賽第一名。布朗說；「我喜歡做男孩正在玩的把戲，有些男孩認為女孩不能做男孩能做的事情。我要為女孩突破界限。」

世界紀錄保持人喬治亞「超級大力士」塔拉哈澤4日在東奧男子舉重賽中，輕鬆奪金，並打破三項世界紀錄。圖為塔拉哈澤親吻金牌。(路透)

喬治亞大力士舉金 總和488公斤破3世界紀錄

男子舉重109公斤以上量級世界紀錄保持人喬治亞「超級大力士」塔拉哈澤，在2016年里約奧運摘金、東奧奪金又一口氣刷新三項世界紀錄，他已誓言在2024年拿下第三枚奧運金牌。而他在東京的「壯舉」令人期待他未來可否成為第一個舉起500公斤的人。塔拉哈澤說：「目前500有風險，我會盡我所能，至少最接近那個極限。」

同場比賽中，敘利亞選手阿薩德(Man Asaad)以424公斤總成績獲得銅牌，是敍利亞自十年前內戰開始以來的首枚獎牌。