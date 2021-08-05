東奧／短跑退位 奧運「最速賽」換攀爬 7秒內決勝負

未來奧運「速度攀登」項目可能取代百米田徑賽，成為奧運最快的比賽。圖為斯洛維尼亞的選手4日參加東奧賽事。(美聯社)

「運動攀登」在本屆東奧首次成為正式項目，而且到2024年巴黎奧運 後，小項很可能會增加，屆時，100公尺田徑賽可能將不再是奧運最快的比賽，「速度攀登」(speed climbing)可能最快在六、七秒內，就能決定誰將脫穎而出。

本屆東奧運動攀登項目共頒發二面金牌，分別是男子、女子全能，全能賽包括三項賽事：速度攀登、抱石、難度攀登，決賽分別將在5日、6日舉行；到2024年奧運時，全能賽事將會拆分，分別為速度攀登，以及抱石與難度攀登。

標準的速度攀登，要求選手之間以最快速度攀登上15公尺高的牆面；目前的世界紀錄是：男子為印尼選手萊昂納多(Veddriq Leonardo)的5.208秒，女子則為俄羅斯選手尤利婭．卡普里娜(Iuliia Kaplina)的6.96秒。

至於100公尺徑賽，男子世界紀錄為牙買加選手博爾特(Usain Bolt)的9.58秒，女子為美國 「花蝴蝶」喬伊娜(Florence Griffith Joyner)的10.49秒；本屆奧運金牌得主，男子為義大利 選手雅各布斯(Marcell Jacobs)的9.8秒，女子為牙買加選手伊萊恩．湯普森-赫拉(Elaine Thompson-Herah)的10.61秒。

來自澳洲的攀登選手歐哈倫(Tom O'Halloran)就說，速度攀登會是奧運場上最快的賽事，「鐵餅在上空飛的時間肯定會長於此」。

雖然速度攀登的時間甚短，但依然看頭十足，從戶外音樂的播放，以及在彈指之間，各選手在牆面上的跳耀、擺盪、拉抬，有時還會跌落。

當然，100公尺田徑賽每公尺的速度要快得多，瞬間速度可達每小時20哩；德國攀登選手梅戈斯(Alexander Megos)就說，不會有人覺得10秒鐘內跑完15公尺是很讓人印象深刻的成績。

不過著名攀岩家、首位徒手獨攀優勝美地酋長岩的霍諾德(Alex Honnold)表示，速度攀登的牆面更為標準化，因此與其他二項攀登相比，更符合奧運「更快、更高、更強」的格言，而更適合成為奧運項目。

100公尺田徑賽優勝者有「最快的男人/女人」稱號，美國攀登選手凱拉．康迪(Kyra Condie)就說，她也立志要成為「最快的女人」，不過是「垂直的」。