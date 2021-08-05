東奧／時差衝擊、明星選手退賽…NBC奧運轉播收視慘

相較於里約奧運，NBC東京奧運的觀眾人數下跌了45%。（美聯社）

為防控疫情，東京奧運 沒有觀眾入場觀賽，媒體預計民眾會透過電視觀看奧運的人數會隨之飆升，其中多次透過轉播奧運賺得盆滿砵滿的國家廣擴公司(NBC)，也認為購買東奧轉播權，絕對是「穩賺不賠」的生意；但實際情況是，民眾對東奧的關注並沒有轉化成收視率，與2016年里約奧運會相比，NBC東奧的觀眾人數下跌了45%，黃金時段的收視率更差，大減51%。

不過，NBC聲稱黃金時段的觀眾人數為1350萬人，仍較大多數競爭對手高，若綜合廣播電視、有線電視及串流平台的收視率，平均觀眾人數為1680萬人，較平時的黃金時段觀眾數字也略有增加。

奧運會歷來都是電視收視率最高的，它能夠將大量觀眾聚集在一起，因此是NBC斥資數以十億計的開銷來轉播比賽的主要原因之一，過去NBC都藉此大有斬獲，例如北京 奧運收視高漲，儘管花了近20億元轉播費用，但仍給NBC帶來了超過9億元收益；里約奧運同樣賺了不少。

然而電視世界與五年前截然不同，隨著社交媒體和流平台的激增，觀眾觀看的內容比以往任何時候都多，也導致了更多的媒體碎片化。

疫情大流行也可能是收視率下降的原因之一，因為比賽沒有觀眾入場，讓電視機旁的觀眾也失了興趣。

還有的是東京與美國 東岸的時差達13小時，也讓美國觀眾尋求自己的比賽項目時感到複雜。

四次奧運體操金牌得主拜爾絲(Simone Biles)退賽，也讓觀看奧運的興致大減。

NBC本屆東奧轉播權雖只花了11億元，大大低於北京奧運，然而不管什麼原因，收視率下跌，東京奧運會的舉辦並沒有達到觀眾預期，因此有可能還要賠償廣告商。