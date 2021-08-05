李顯龍：台海有誤判風險 美立場很關鍵

新加坡總理李顯龍在美國亞斯本安全論壇指出，台海情勢不容誤判。圖為李顯龍在新加坡資料照片。(歐新社)

新加坡總理李顯龍3日談到台海局勢時表示，中國 大陸不會單方面對台灣採取行動，但存在大的誤判或意外的危險。他認為，台灣「明天」不會發生衝突，但存在「中期」風險。他也勸告美國 不要把中國當成敵人或企圖拉幫結派對付中國，因為現在各國和大陸經貿關係緊密，不太可能像美蘇冷戰那樣切割不同陣營。

李顯龍3日晚間以視訊方式出席美國亞斯本安全論壇對話，針對國際合作、中美關係等話題與「紐約客」雜誌撰稿人歐逸文對談。他強調，對於大陸民眾而言，台灣問題是「一切核心利益的母題，是最重要的國家課題，而台獨是絕對醒目的『紅燈』」。

李顯龍表示，「九二共識」是兩岸維持關係與展開合作的可行方法，但台灣已表態不接受「九二共識」，制定替代表述又非常困難。他說，在這種情況下，北京將限制台灣的國際空間，但不會在不受冒犯的情況下對台灣採取單方面行動，因為這麼做風險很高，即便成功，也要付出巨大代價。

在當前的兩岸局面中，李顯龍認為美國立場十分關鍵。他指出，過去幾年，美國明顯增加與台灣的互動，包括軍機到訪、外交訪問等等，但李顯龍也肯定，本屆美國政府的立場「非常謹慎」。

新加坡總理李顯龍(上中)出席美國亞斯本安全論壇視訊對話。(取自亞斯本論壇網站)

李顯龍指出，美國國防部長奧斯丁上月訪星時對台海問題做出兩點重要表態，一是沒有人願意看到現狀被單方面改變，二是美國將依據「台灣關係法 」和美國的「一個中國」政策支持台灣維持自我防衛能力。他認為，美國「如果能夠明確並一貫的維護這個謹慎立場，台海和平穩定就能維持」。

談到美中關係時，李顯龍表示，美國兩黨今天對美中關係有共識，「但他們的立場是採取強硬路線，我不確定這是否是對的共識。我不知道美國人是否體認到，如果美國決定將中國視為敵人，他們面對的會是多麼難對付的敵手」。

中國有人相信東升西降說法，甚至認為美國會一直衰退。李顯龍說：「在這種情況下，我會告訴雙方都緩一緩，在行動前先謹慎思考，因為這種局勢非常危險。美中努力交涉以避免衝突至關重要，雙方衝突對彼此和全世界都是災難」。

李顯龍重申，希望美國在未來時機成熟時加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，因為除了美國的軍事存在，亞太國家也希望看到美國加入區域經濟合作。