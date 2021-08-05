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拜登政府首次對台軍售 7.5億賣自走砲與彈藥

記者張文馨／華盛頓報導
美國將售予台灣的M109A6自走砲，火力強大。圖為美軍第3步兵師的M109A6自走砲在伊拉克摩蘇爾射擊敵方目標。(取自美國國防部)
美國將售予台灣的M109A6自走砲，火力強大。圖為美軍第3步兵師的M109A6自走砲在伊拉克摩蘇爾射擊敵方目標。(取自美國國防部)

拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。美國國防安全合作局(DSCA)4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲(新型155公厘火砲及精準彈藥)，金額約7.5億美元，行政部門已通知國會。一名國務院發言人表示，這項軍售將有助台灣自走砲系統現代化，強化台灣自我防衛能力以應對當下與未來的威脅。

DSCA新聞稿表示，這項擬議的軍售將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

這是美國首度售台M109A6自走砲，美台商會表示，台灣現有的是舊款的Ｍ109A2和A5，A6將可提高裝甲軍力，減少設置和開火所需的時間，歡迎這項軍售案。

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)表示，這是拜登政府首次對台軍售，在中國大陸經常侵入台灣防空識別區的當下，及時強調雙邊密切的國安夥伴關係；「我們期待美國對台軍售能常態化、及時化且正常化，也希望拜登政府協助台灣增加新能力，以拓展現有軍事部署，並持續增進台灣多層次的自我防衛能力。」

中華民國駐美代表處表示，感謝美方持續以具體行動履行台灣關係法及六項保證等對台安全承諾；台北外交部表示，面對中國大陸持續的軍事擴張和挑釁行為，台方將堅定不移地提升國防安全，透過台美的緊密合作，維護台海安全。

前任川普政府上台後半年，第一次宣布對台軍售，拜登政府歷經近八個月才宣布，據了解，和拜登政府檢討軍售政策有關，必須和國會取得共識才能順利進行。4日除了宣布對台軍售外，也宣布兩項對日本的軍售案。

路透報導，拜登政府正全面調整軍售政策，加強對人權的重視；這與前總統川普以經濟為優先的做法背道而馳。

路透報導，國務院官員本周將對國會人士簡報軍售政策草案，最快9月公布；在此之前，拜登政府已對部分國會助理概述，國務院人權局將在軍售審查中扮演更強力角色。

知情人士指出，在軍售政策加入人權因素後，可能影響對菲律賓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國的軍售，這些國家的人權紀錄都不好。

此外，路透報導，這次的政策轉向也將影響小型武器銷售，包括讓警方或準軍事部隊可用來對付國內示威民眾的步槍與監視系統。

台灣關係法 拜登 國務院

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