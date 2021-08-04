中國2金牌選手領獎戴毛像徽章 國際奧會調查

中國兩選手在頒獎典禮上佩戴毛澤東像徽章。(路透)

中國 兩位奧運金牌得主3日在頒獎典禮上胸前佩戴共產黨中國開國領袖毛澤東像徽章，引發爭議，此舉可能違反「奧林匹克憲章」第50條—禁止在東京奧運 和2022年北京冬奧會領獎台上發表政治宣言的規定；國際奧會3日表示，「正調查此事件中」。

中國選手鮑珊菊和鍾天使在贏得自行車女子團體競速賽冠軍後，佩戴毛澤東頭象徽章上台領獎；國際奧委會首席發言人亞當斯(Mark Adams)指出，「我們已聯繫中國奧委會，要求他們就有關情況提出報告。」

中國選手在頒獎典禮上戴毛澤東像徽章，引發爭議。(路透)

2日甫發生奧運鉛球銀牌得主、美國 女將雷文‧桑德絲(Raven Saunders)在頒獎台高舉雙臂交叉、表達政治理念；此舉是否違規、如何處分，國際奧會(IOC)與美國奧會(USOPC)不同調。

鉛球比賽金牌得主是中國選手鞏立姣；桑德斯在體育場演奏中國國歌時，面向中國國旗站立幾秒鐘後，轉向現場攝影師做出雙臂交叉手勢；3日鮑珊菊和鍾天使配戴毛澤東徽章上台領獎的舉動是否受此影響，目前不得而知。

非裔選手桑德絲是同性戀者，平日致力傳達族群正義與克服心理疾病等理念，她在奪銀後於社群媒體Instagram寫道，這面獎牌「獻給黑人、LGBTQIA+，或苦於心理疾病的大家」。

針對自己挑戰奧運憲章第50條限制，在頒獎台上雙手交叉高舉，她解釋說，「這是所有受壓迫者相遇的地方。」她還表示，自己的目標是「向年輕人展示，無論人們試圖讓將你裝入多少框框裡，你都可以做你自己。」

美國奧委會2日稍晚表示，桑德斯「尊重她的競爭對手，並未違反我們有關示威的規定。」亞當斯3日表示，國際奧委會已要求美國隊官員提供更多細節，並表示他們注意到此案已引發輿論關注。

國際奧會一直聲稱政治中立且必須保持此立場，才能讓200多支國家隊平等參加奧運；但在東奧開幕前幾周內，禁止所有運動員在奧運會場內抗議的規定略有放寬；目前國際奧會允許選手在起跑線或比賽前在比賽場地內做出手勢和陳述，但不允許在比賽中或頒獎典禮上這麼做。

3日中國選手出人意料地佩戴毛澤東頭像徽章上台領獎，是否違反奧運憲章第50條，正受到注目。

1960年代有數億中國人佩戴毛澤東頭像徽章，向這位在1966年發動文化大革命的共產黨主席表示效忠；1970年後，因有人抱怨徽章用掉了中國工業所需的稀有金屬供應，佩戴毛徽章情況減少。

不過，中國國家主席習近平在7月1日中共百年黨慶活動時，穿著灰色毛式中山裝現身北京天安門廣場，形象酷似毛澤東，被認為是藉此凸顯領袖形象、提升自我歷史地位。