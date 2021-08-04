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開心笑了…拜爾絲重返賽場摘銅 中選手包辦金銀

編譯陳韻涵╱綜合3日電
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

美國體操天后西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)上周在東京奧運女子體操團體賽進行到一半時，以心理健康因素為由退賽，她3日重返東奧賽場參加女子平衡木決賽，以14.000分的成績拿下銅牌，金牌與銀牌則由中國選手包辦。

在同場賽事中，16歲中國選手管晨辰以14.633分獲得金牌，同樣來自中國的唐茜靖則以14.233分收下銀牌。

在里約奧運奪四金一銅的拜爾絲，3日進入場館準備出戰平衡木決賽時，獲得隊友強烈支持與掌聲；平衡木決賽是拜爾絲上周戲劇性退賽以來，首次回歸賽場。

美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌...
美國體操天后拜爾絲上周在東奧自行停賽後，3日重返競場，在女子平衡木決賽中拿下銅牌，仍然很高興。(美聯社)

拜爾絲在等待上場時神情嚴肅，她站上寬10公分的平衡木後，在90秒內完成全套動作，雖未進行轉體，依舊表現亮眼，以屈體後空翻兩周落地後，拜爾絲展開笑顏，並以14.000的成績摘下銅牌，這也是她生涯第七面奧運獎牌。

拜爾絲目前與體操明星夏農‧米勒(Shannon Miller)並列美國體操史上獲得最多奧運獎牌的運動員。

她說：「我很緊張，但感覺很棒，下馬時有點緊張，因為必須要旋轉，且我自12歲以來就沒再做過屈體兩周翻下的動作，有點難掌控。」

中國選手管晨辰（中）、唐茜靖（左）分別獲金牌和銀牌，美國拜爾斯摘銅。(新華社)
中國選手管晨辰（中）、唐茜靖（左）分別獲金牌和銀牌，美國拜爾斯摘銅。(新華社)

她感謝各界支持，說「能夠再次上場並比賽，獲得大家的支持，對我而言就是全世界。」

拜爾絲以平衡木銅牌結束東奧之旅，國際奧林匹克委員會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)第一時間祝賀。

拜爾絲上周退出團體賽決賽是因受 「空中失感」(twisties)所苦，這會讓體操運動員在空中失去方向感；拜爾絲透露，她除了為自己的身心狀況所苦之外，也在對抗姑姑近期離世的悲痛。

拜爾絲說：「退出所有賽事並不容易，人們覺得那很簡單，但我當時生理和心理狀況不佳，我不希望危及我的健康與安全，不值得，我的身心健康比贏得獎牌重要。」

拜爾絲的姑姑驟然離世後，她覺得當周已然結束，她的教練塞西爾·坎克托-蘭迪(Cecile Canqueteau-Landi)問她，「妳需要什麼」；拜爾絲答道：「我需要一點時間。」

拜爾絲之後打電話給她的雙親，告知她遠在東京無能為力，只能回家後再處理這些事情。

拜爾絲 東京奧運 中國

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