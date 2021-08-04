我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

東京疫情又加規模6強震 搖了20秒 賽事未受影響

編譯洪毅／綜合3日電

疫情龍罩下，正在舉辦奧運會的東京，於當地時間4日清晨5時33分發生規模6地震，許多運動員及記者均有感覺到；不過此地震並未影響到建築物或賽事，也沒有海嘯、火災之類的風險。

該地震震央位於東京近郊、東北方75哩處的茨城縣神栖市外海，深度為25哩；日本氣象廳報告的規模為6，美國地質調查局則測得5.8，最大震度為2級，沒有海嘯等致災威脅。

國家廣播公司(NBC)記者霍特(Lester Holt)說，地震搖晃時間約20秒，有線電視新聞網(CNN)記者則認為地震持續30秒以上；甚至還有說3分鐘者，不過這可能是因為此次地震在之後十幾分鐘內出現數次餘震。

澳洲記者貝雷塔(Mark Beretta)則是在播報中途遇到地震，影像及現場燈光的晃動可見；貝雷塔的節目推特專頁上說，貝雷塔「在震動中完成了他的體育報導」，「歡迎來到正在經歷地震的奧運主辦城市」。

霍特表示，地震「不算劇烈」，還有些較低樓層的同事沒有感覺到；其他記者說這場地震「不恐怖」，由於沒有災情，他寧願「回去睡回籠覺」。

日本地震高發，今年3月本州東岸出現規模7.2地震，一度發出海嘯警報；因此建築物普遍有耐震設計，奧運場館也不例外，而奧運村附近的堤防更可防範高6.5呎的海嘯。

至於2011年的「311震災」造成的海嘯更奪走1萬8000條人命，本屆奧運會本身就是日本重災難中崛起的象徵，而頒獎用的花束就是產自當時的受災區，其中向日葵更是由失去兒女的父母所親手種植。

地震 奧運 日本

上一則

住院人數增25% 近半年輕人仍不想打疫苗

下一則

中國2金牌選手領獎戴毛像徽章 國際奧會調查

延伸閱讀

東奧／女400米跨欄 美金銀輝映 冠軍名將破世界紀錄

東奧／女400米跨欄 美金銀輝映 冠軍名將破世界紀錄

東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議

東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議
東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒
東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國

東奧男籃澳洲大勝阿根廷 4強對決美國

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
東奧女子體操1日跳馬項目，即將退休的美國體操老將史肯納奪得銀牌。(路透)

1周前才淚別 美體操老將即將退役 戲劇化摘銀

2021-08-02 02:28
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

2021-07-30 09:36
五角大廈外傳槍響。(美聯社)

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

2021-08-03 21:05
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

2021-07-31 02:30

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協