東京疫情又加規模6強震 搖了20秒 賽事未受影響

疫情龍罩下，正在舉辦奧運 會的東京，於當地時間4日清晨5時33分發生規模6地震 ，許多運動員及記者均有感覺到；不過此地震並未影響到建築物或賽事，也沒有海嘯、火災之類的風險。

該地震震央位於東京近郊、東北方75哩處的茨城縣神栖市外海，深度為25哩；日本 氣象廳報告的規模為6，美國地質調查局則測得5.8，最大震度為2級，沒有海嘯等致災威脅。

國家廣播公司(NBC)記者霍特(Lester Holt)說，地震搖晃時間約20秒，有線電視新聞網(CNN)記者則認為地震持續30秒以上；甚至還有說3分鐘者，不過這可能是因為此次地震在之後十幾分鐘內出現數次餘震。

澳洲記者貝雷塔(Mark Beretta)則是在播報中途遇到地震，影像及現場燈光的晃動可見；貝雷塔的節目推特專頁上說，貝雷塔「在震動中完成了他的體育報導」，「歡迎來到正在經歷地震的奧運主辦城市」。

霍特表示，地震「不算劇烈」，還有些較低樓層的同事沒有感覺到；其他記者說這場地震「不恐怖」，由於沒有災情，他寧願「回去睡回籠覺」。

日本地震高發，今年3月本州東岸出現規模7.2地震，一度發出海嘯警報；因此建築物普遍有耐震設計，奧運場館也不例外，而奧運村附近的堤防更可防範高6.5呎的海嘯。

至於2011年的「311震災」造成的海嘯更奪走1萬8000條人命，本屆奧運會本身就是日本重災難中崛起的象徵，而頒獎用的花束就是產自當時的受災區，其中向日葵更是由失去兒女的父母所親手種植。