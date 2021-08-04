刷新美逾50年紀錄 19歲田徑天才奪金：沒震驚的感覺

19歲的阿辛．穆3日在東奧女子800公尺競賽中，為美國拿下一面金牌。(路透)

3日在東京國立競技場的奧運 舞台上，年僅19歲的美國 選手阿辛．穆(Athing Mu)以1分55.21秒奪下女子800公尺競賽金牌，為美國自1968年墨西哥城奧運以來首度在此項目摘金，也刷新美國紀錄；來自中國 的王春雨雖得第五、並未奪牌，卻是中國首次晉級此項目的決賽。

阿辛．穆出身蘇丹移民家庭，為德州農工大學大一新生，其運動天賦很早就被發掘出來；阿辛．穆的教練、曾培育過數名奧運選手的詹寧斯(Al Jennings)說，阿辛．穆在17歲時的表現，讓他相信這是他畢生所見最優秀的跑者。

美國同獲金銅牌，左為阿辛．穆。(路透)

在當天的奧運賽場上，多數人跑起來氣喘吁吁的800公尺項目上，首次參加奧運會的阿辛．穆在刷新美國紀錄時，卻是步伐完美，體態充滿爆發力卻又不失優雅，並且一路領先；比賽結束後，也沒有像其他選手那樣因大量消耗體力而癱在地上，而是雙手叉腰，隨意顧盼，彷彿一切是如此輕而易舉。

阿辛．穆在賽後也說，她曾想過奪牌當下是否會喜極而泣，但是真的奪牌後，卻發現這僅僅是在她的預料之內，「我並沒有感到非常震驚之類的」。

阿辛．穆接下來可能會參加4X400公尺接力，該項目將分別在5日及7日舉行熱身賽及決賽；她還說，志在打破女子800公尺的世界紀錄，而且有一天要在奧運賽場上奪下400公尺金牌。

來自中國的王春雨，排名第五，是中國首次晉級此項目的決賽。(路透)

在阿辛．穆之後，英國選手姬莉．霍金森(Keely Hodgkinson)以1分55.88秒奪下銀牌、美國選手蕾文．羅傑斯(Raevyn Rogers)以1分56.81秒奪下銅牌；至於來自中國的王春雨以1分57秒奪下第五。

王春雨在比賽開始時，大約都在第四、第五名的位置，在最後400公尺時，曾一度衝到第三名，但是很快又落回第五、第六名的位置；到最後200公尺時，王春雨加速衝刺，在最後幾十公尺有所超越，但其他選手也在加速衝刺，讓她依然獲得第五名。

儘管如此，這已經是中國首次進入女子800公尺徑賽項目，此外，王春雨也比準決賽時快了2秒，表現不但可圈可點，也為中國在此項目留下可期待的未來。