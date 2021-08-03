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參院周日罕見公布1兆基建案 「這幾天」就表決

編譯陳韻涵郭宣含／綜合2日電
參院多數黨領袖舒默2日試圖加速基建案進度，並承諾兩黨將共同提出修正案，法案最快可望於本周通過。(歐新社)
參院多數黨領袖舒默2日試圖加速基建案進度，並承諾兩黨將共同提出修正案，法案最快可望於本周通過。(歐新社)

經過連月爭吵，跨黨派聯邦參議員1日罕見於周日召開議事，公布近1兆元的八年期基礎建設法案；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)2日試圖加速基建案進度，並承諾兩黨將共同提出修正案，共和黨參議員則表示需要時間消化這份2702頁的法案，該法案最快可望於本周通過。

跨黨派的多組參議員數周來不斷與白宮協商「基礎建設投資與就業法案」(Infrastructure Investment and Jobs Act)，儘管內容不如拜登總統最初提議的數兆元版本，但納入廣泛的道路、橋梁、大眾運輸、廣播及水資源等機件項目；舒默表示「這幾天」可能會進行最後表決。

舒默2日表示：「讓我們開始表決修正案，這項法案拖得越久，我們就得在這待越久。」

基建案的兩項修正案表決2日傍晚展開，而參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)扮演重要角色，他此前曾表示，他並不急於進行最終表決，而是支持繼續辯論，但尚未透露他的投票意向；不過他2日表示，基建案是兩黨務實討論修正案的「重要出發點」，但也警告民主黨人勿設下任何時間表。

參院少數黨領袖麥康諾(右)在基建案中扮演重要角色，他2日警告民主黨人勿設下任何時...
參院少數黨領袖麥康諾(右)在基建案中扮演重要角色，他2日警告民主黨人勿設下任何時間表。(Getty Images)

參議員和幕僚辛苦多日提出基建案，其本該在7月30日提出，但直到1日仍有諸多小問題和內容待調整；直到1日晚間，參與基建案的兩黨參議員才現身參院公布法案內容。

主要協商人、聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)1日表示：「我們明白這個過程漫長而且有時艱鉅，但我們今晚很驕傲宣布這項法案。」他說此法案顯示兩黨能夠為了國家放下政治歧見。

國會兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路...
國會兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施。圖為加州一處高速速路拓寬工程。(Getty Images)

領導共和黨協商小組的聯邦參議員波特曼(Rob Portman，俄亥俄州)盛讚此法案，他說此法案有助加強美國對中國的競爭優勢，提高美國經濟與生產力。

不過共和黨多名參議員是否願意在未來幾日通過基建案，將決定此案能否趕在國會8月休會前送到拜登總統桌上；眾院要到9月20日才會回華府，而且如果民主黨人未能在今年年底前通過法案，即將於明年到來的期中選舉恐拖慢國會進度。

參議員 參院 共和黨

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