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宣傳基建案與政績 民主黨砸上億元買廣告

記者顏伶如／綜合報導
國會兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施。圖為加州一處道路拓寬工程。(Getty Images)
國會兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施。圖為加州一處道路拓寬工程。(Getty Images)

美聯社報導，國會8月休會期間，進步派民主黨側翼及挺拜登組織打算聯手砸下將近1億元預算，為拜登總統施政計畫展開大規模廣告宣傳，以發揮對國會議員施壓的效果。

報導指出，除了鋪天蓋地的宣傳攻勢外，挺拜登陣營還將派出內閣團隊要角，前往全美各地為拜登基礎建設計畫展開遊說，其中包括副總統賀錦麗及夫婿任德龍(Doug Emhoff)。

另外，14名內閣首長將分別前往分布於13州的26個城市，財政部長葉倫(Janet Yellen)將前往喬治亞州，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)負責內華達州、新澤西州與德州。

透過兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施，另外由民主黨單方面提出、規模3兆5000億元的預算協調程序法案，重心則在白宮定義的人力基礎建設，例如托兒服務等。兩項法案估計未來幾周將在參院交付表決。

美聯社報導，挺拜登陣營規畫的宣傳行動，包括在未來六周舉辦超過1000場活動及行動。知情官員透露，宣傳計畫已鎖定某些國會議員所代表的選區，屆時將發動大量電視廣告與數位廣告，希望達到向國會議員施壓的效果，並透過選告宣傳展現基礎建設計畫的高人氣。

根據慣例，由於國會議員在8月休會期間紛紛離開華府，8月是一年中國會最清閒的月份。美聯社指出，為了推動拜登施政計畫，白宮今年將舉辦各種活動填補國會休會期間的空缺，加強宣傳拜登上台半年來的政績表現，並承諾將解決通貨膨脹以及變種病毒肆虐帶來的疫情等問題。

共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott，佛羅里達州)和克魯茲(Ted Cruz，德州)都對這波金額可觀的廣告宣傳提出批評，並表示不會支持基礎建設法案。克魯茲形容，規模3兆5000億元的法案是民主黨推出的「加稅來花錢的法案」。

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