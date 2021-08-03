華郵：為了基建案 拜登常打電話給共和黨參議員

國會兩黨協商的規模近1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施。圖為加州一處基建工程。(Getty Images)

拜登 總統起初提案兩黨基礎建設法案受挫時，致電共和黨 聯邦參議員 卡西迪(Bill Cassidy)，請他作為潛在的跨黨派磋商員，持續推動並斡旋法案內容。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，拜登6月8日致電卡西迪，表達希望與共和黨達成6000億元的協議，並透露他對卡西迪推動數周的能源復甦條款很有興趣。

卡西迪表示：「總統明確表示，這(基建法案)對他很重要，既然總統都開口了，顯然會很有幫助。」

卡西迪最終成為代表共和黨磋商的五位共和黨參議員之一，居中與另五位民主黨參議員及白宮官員協調，上周終於談妥5500億元新開支法案等基建法案，內容包含整修道路、強化大眾運輸，修繕水道系統並擴大多頻網路。

兩黨就基建法案達成共識，只過了第一關；未來幾天，此案必須在參院取得67票，並獲得眾院支持；許多自由派眾議員認為，此法案不夠完備。

基建法案協商只是拜登堅信兩黨能在分歧的政治氛圍之下合作的證據之一，且憑藉他在參院深厚的資歷與背景，助他游刃於未由衷承認他勝選的共和黨議員之間。

拜登在基建法案磋商期間致電卡西迪，也只是拜登主動聯繫共和黨議員的一個例子。

白宮幕僚表示，拜登經常打電話給共和黨參議員；拜登長期幕僚瑞奇特(Steve Ricchetti)基本上已將多名共和黨磋商員的電話設為快速撥號對象。

拜登上周在賓州告訴汽車業勞工說：「我與兩黨合作協商基建法案，儘管我們有很多歧見，但我認為可以就有共識的部分合作，這很重要。」

匿名白宮官員透露，卡西迪是堅定的共和黨員，不太被視作溫和派，但他與民主黨合作早有前例可循，且會「竭盡全力」達成他認為是對的目標。

若參院未來幾周通過法案，法案則會面臨眾院議長波洛西那關；她曾表示，除非另一項僅獲民主黨支持的法案版本也順利通關，否則不會投票。