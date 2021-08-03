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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

租金補助沒下文 房東忙維權 房客急求援

編譯柯立偉 ／綜合2日電
疫情期間的逼遷禁令在31日失效，使數以萬計的租屋族正面臨在Delta新冠變種病毒肆虐期間，被趕到大街上無處可去的風險。圖為租客1日前往國會示威。(路透)
疫情期間的逼遷禁令在31日失效，使數以萬計的租屋族正面臨在Delta新冠變種病毒肆虐期間，被趕到大街上無處可去的風險。圖為租客1日前往國會示威。(路透)

疫情期間的逼遷禁令在31日到期失效，使數以萬計的租屋族正面臨在Delta新冠變種病毒肆虐期間，被趕到大街上無處可去的風險；許多房客緊急向社會尋求各種資源，而面對尚未繳付房租的房客，房東也已展開逼遷的法律程序。

據統計，全美目前約有1500萬租客在過去一年半拖欠總額達200億元租金，其中至少600萬人表示自己將在未來兩個月內面臨被逼遷的風險；拜登政府原希望透過租金補貼法案，由聯邦政府代付房租，以延緩房東驅逐房客的壓力。不過租金補貼法案的撥款進度非常緩慢，截至6月，250億元預算中僅執行30億元。

事實上，實施逼遷令對於多數房東來說，也是不得已的選擇。羅德島州房東伊蒙迪(Gabe Imondi)表示，自己和租戶都向聯邦政府申請租金補貼，以避免不得不在疫情期間把房客趕出，但提交申請許久後，都沒有任何款項下來。

他說：「從去年九個月來，我損失約2萬元收入；驅逐房客我也很為難，但實在不知聯邦政府為何扣著租金補貼不發。」

對於房客而言，更是痛苦，特別是對有小孩的家庭房客而言，更是如此。疫情期間收入驟減，付房租本已困難，簡直不敢想像接下來還要帶著孩子四處流浪；在俄亥俄州租屋的單親媽媽雀兒喜‧里維拉(Chelsea Rivera)表示，她要扶養三個孩子，但是疫情期間工時被迫縮短，無法掙得足以繳付租金並養家活口的薪水。

里維拉指出，已做好帶三個孩子搬入庇護所的準備，或許將在那裡待到情況好轉為止；里維拉噙著眼淚說：「其實我只是需要幫助而已，但大多數的社福機構不是沒錢就題人力不足，我不知道下一步在哪裡。」

租金 疫情 房東

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