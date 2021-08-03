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禁令難延…拜登籲房東別逼遷 白宮：再給30天

記者顏伶如／綜合報導
針對房東逼遷房客案，拜登總統周末面臨民主黨國會議員龐大壓力，仍在尋找解套之道，並希望地方政府自行訂定政策，讓租屋族得以繼續住在原本住所。(Getty Images)
針對房東逼遷房客案，拜登總統周末面臨民主黨國會議員龐大壓力，仍在尋找解套之道，並希望地方政府自行訂定政策，讓租屋族得以繼續住在原本住所。(Getty Images)

疫情期間聯邦政府禁止房東逼遷房客的命令，已於7月31日屆滿後失效；拜登總統周末面臨民主黨國會議員龐大壓力。拜登政府2日仍在尋找解套之道，白宮官員一邊呼籲房東暫時不要對無力繳房租的房客祭出逼遷手段，一邊向各州政府與各地城市喊話，希望地方政府自行訂定政策，讓租屋族得以繼續住在原本住所。

白宮官員說，聯邦政府機關1日已要求聯邦疾病防治中心(CDC)考慮再次讓禁止逼遷令效期得以展延；不過，CDC因對於是否具有合法權限存疑，就連只針對目前疫情反彈最嚴重的少數地區再次發布禁止逼遷令，也不敢貿然為之。

雖然之前媒體報導傳出，禁止逼遷令可能獲得緊急延長一個月，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)2日下午發表聲明表示，CDC官員表示，找不到法源基礎得以頒布一道新的、限定範圍的禁止逼遷令。

負責督導拜登疫情紓困法案「美國救援法案」(American Rescue Plan)落實進度的白宮資深助理斯佩林(Gene Sperling)說，拜登總統不但已檢視過相關計畫，「而且還再次確認，並且第三度、第四度確認」。

斯佩林說：「總統關注重點在於我們必須動用權限之內的一切所能，或者說動用每個人權限之內的一切所能，協助避開不必要且能夠避開、令人感到痛苦的房客逼遷。」

對於沒有能力繳房租的房客，白宮呼籲房東再給予30天寬限期，並向聯邦政府申請緊急租房補助賠償。另外，拜登呼籲全美各州與各地城市自行頒布禁止房東未來兩個月逼遷房客的行政命令。

白宮也對電力公司喊話說，應該不要對無力繳電費的消費者祭出斷電手段。在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)要求之下，拜登政府承諾將進一步了解為何各州政府與市府機關沒有將租房補助確實發放給有需要的民眾。

拜登 白宮 房東

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