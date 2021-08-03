我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長波洛西2日表示樂見拜登呼籲各州與城市政府將國會通過撥款的465億元租房補助確實發放。(路透)
眾院議長波洛西2日表示樂見拜登呼籲各州與城市政府將國會通過撥款的465億元租房補助確實發放。(路透)

民主黨籍國會議員要求聯邦疾病防治中心(CDC)採取片面行動，讓效期已於7月31日屆滿的禁止逼遷令得以延長，不過提議在2日被白宮打了回票，理由是CDC缺乏法源基礎。

Politico新聞網站報導，白宮一直拖到禁止逼遷令屆滿期限倒數三天，才向國會開口提出要求，希望國會協助讓禁止逼遷令得以延長效期，接下來幾天裡，白宮官員與民主黨國會議員相互指責。

消息人士指出，美國疫情迅速升溫之際，白宮7月間並未要求國會通過禁止逼遷房客的提案，等到白宮提出要求時，距離國會8月休會已經迫在眉睫，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)沒有時間催票。

消息人士也說，10多名民主黨籍眾議員反對立法讓禁止逼遷令得以延長，共和黨眾議員則擋下以「一致同意」方式讓禁止逼遷令得以展延的議事手段；在參院方面，延長禁止逼遷令不太可能獲得10名共和黨參議員投下贊成票。

對於聯邦政府承諾將研議避免房客遭到逼遷的法律權限問題，波洛西2日表示肯定；她說，樂見拜登呼籲各州與城市政府將國會通過撥款的465億租房補助確實發放。

2日稍早，波洛西對民主黨籍眾議員說，財政部長葉倫(Janet Yellen)3日早晨將針對聯邦租房補助撥款事宜進行簡報。

根據報導，今年上半年當中，只有6.5%聯邦住房補助金完成發放，數以千萬計的租屋族在沒有禁止逼遷令做為護身符的情況下，如今面臨流落街頭下場。

進步派民主黨國會議員為爭取禁止逼遷令延長效期，上周末甚至夜宿國會階梯。圖中右一為...
進步派民主黨國會議員為爭取禁止逼遷令延長效期，上周末甚至夜宿國會階梯。圖中右一為密蘇里州眾議員長蔻瑞‧布希、右三為紐約州眾議員歐凱秀。(Getty Images)

華爾街日報報導，某些進步派民主黨國會議員從上周五晚間開始，便為了爭取禁止逼遷令延長效期而加強施壓力道，密蘇里州聯邦眾議員長蔻瑞‧布希(Cori Bush)甚至夜宿國會階梯。

某些國會議員上周五已離開華府，將待8月休會後於9月返回；波洛西呼籲國會議員各自向州政府與地方政府勸說，讓地方政府加快腳步處理房租補助發放。

白宮 民主黨 眾議員

上一則

租金補助沒下文 房東忙維權 房客急求援

下一則

宣傳基建案與政績 民主黨砸上億元買廣告

延伸閱讀

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天
國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟

笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟
國會暴動調查 金辛格支持傳喚麥卡錫、喬丹

國會暴動調查 金辛格支持傳喚麥卡錫、喬丹

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
首位寮國難民後裔在東京奧運會上奪金，明州家鄉的苗族裔社區沸騰。圖為家鄉民眾為李蘇妮奪冠喝采。(Getty Images)

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

2021-07-30 09:36
美國共和黨認為，新冠病毒源自武漢病毒研究所。路透

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

2021-08-02 08:40
麻州度假勝地鱈魚角近期再爆疫情，約四分之三染疫人士為完成疫苗接種者。(美聯社)

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

2021-07-31 02:30
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」