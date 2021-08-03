逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助

眾院議長波洛西2日表示樂見拜登呼籲各州與城市政府將國會通過撥款的465億元租房補助確實發放。(路透)

民主黨 籍國會議員要求聯邦疾病防治中心(CDC)採取片面行動，讓效期已於7月31日屆滿的禁止逼遷令得以延長，不過提議在2日被白宮 打了回票，理由是CDC缺乏法源基礎。

Politico新聞網站報導，白宮一直拖到禁止逼遷令屆滿期限倒數三天，才向國會開口提出要求，希望國會協助讓禁止逼遷令得以延長效期，接下來幾天裡，白宮官員與民主黨國會議員相互指責。

消息人士指出，美國疫情迅速升溫之際，白宮7月間並未要求國會通過禁止逼遷房客的提案，等到白宮提出要求時，距離國會8月休會已經迫在眉睫，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)沒有時間催票。

消息人士也說，10多名民主黨籍眾議員 反對立法讓禁止逼遷令得以延長，共和黨眾議員則擋下以「一致同意」方式讓禁止逼遷令得以展延的議事手段；在參院方面，延長禁止逼遷令不太可能獲得10名共和黨參議員投下贊成票。

對於聯邦政府承諾將研議避免房客遭到逼遷的法律權限問題，波洛西2日表示肯定；她說，樂見拜登呼籲各州與城市政府將國會通過撥款的465億租房補助確實發放。

2日稍早，波洛西對民主黨籍眾議員說，財政部長葉倫(Janet Yellen)3日早晨將針對聯邦租房補助撥款事宜進行簡報。

根據報導，今年上半年當中，只有6.5%聯邦住房補助金完成發放，數以千萬計的租屋族在沒有禁止逼遷令做為護身符的情況下，如今面臨流落街頭下場。

進步派民主黨國會議員為爭取禁止逼遷令延長效期，上周末甚至夜宿國會階梯。圖中右一為密蘇里州眾議員長蔻瑞‧布希、右三為紐約州眾議員歐凱秀。(Getty Images)

華爾街日報報導，某些進步派民主黨國會議員從上周五晚間開始，便為了爭取禁止逼遷令延長效期而加強施壓力道，密蘇里州聯邦眾議員長蔻瑞‧布希(Cori Bush)甚至夜宿國會階梯。

某些國會議員上周五已離開華府，將待8月休會後於9月返回；波洛西呼籲國會議員各自向州政府與地方政府勸說，讓地方政府加快腳步處理房租補助發放。