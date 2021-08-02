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民主黨未全力阻擋投票權法 「如吉姆克勞法」

編譯洪毅／綜合1日電

針對國內一些州議會議員提出拉高投票門檻的法案，部分非裔人士指法案影響其投票權益，甚至稱其為惡名昭彰的「吉姆克勞法」(Jim Crow)重現；「有線電視新聞網」(CNN)記者布萊克(John Blake)撰寫特稿說，多數非裔支持的民主黨對待法案的態度，與當年吉姆克勞法誕生前夕竟幾乎如出一轍。

南北戰爭結束後，美國進入「重建時代」；當時，「林肯的共和黨」得到非裔普遍的支持，歷史學者懷特(Richard White)表示，當時南方保守的白人群體將共和黨視作「南方戰敗及黑人平權」的化身。

進入重建後，共和黨人發現，保守的南方白人對於造橋、修路、建港口等經濟建設興趣缺缺，當時共和黨領導層的思維是，為了與當時南方支持的民主黨妥協，共和黨應該專注於經濟建設及企業上，減少對非裔選民的依賴。

在這樣的背景下，南方州的「吉姆克勞法」在重建時代結束後紛紛出爐，持續到近100年後的1964年「民權法案」才告廢除。

布萊克說，現在的民主黨與當時的共和黨面臨的狀況幾乎一樣；為了推動基礎建設法案，不斷試圖與現在的共和黨達成妥協，雖然黨內反對一些州議會提出拉高投票門檻的作為，但顯然目前黨內的重心不在於此。

布萊克從百年前的歷史總結二點，第一，對抱持種族仇恨的白人而言，經濟吸引力是十分有限的；懷特甚至說，一些人的思維是：只要能夠傷害非洲裔，那我自己受到傷害也無妨。

第二，不再堅持捍衛自己的堅定支持者，其結果可能是災難性的：100年前共和黨背叛非裔選民，共和黨不但失去非裔選票，還在南方「苟延殘喘」近百年之久；CNN記者布朗斯坦(Ronald Brownstein)也曾表示，如果推動拉高投票門檻最終成功，民主黨可能在未來50年內，都無法贏得全國性的選舉。

共和黨 非裔 投票

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